El Muelle Sur del Puerto de Huelva mejora sus accesos con el desdoble de la carretera

El Muelle Sur mejora sus accesos con el desdoble de la carretera, una actuación en casi siete kilómetros de vial que ha supuesto una inversión de 8.560.400,31 euros. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda, acompañada del presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez; el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; la delegada del Gobierno andaluz, Bella Verano, y el alcalde de Palos, Carmelo Romero, inauguró las obras.

El presidente de Puertos del Estado manifestó que se "completa la accesibilidad terrestre a una zona de desarrollo del Puerto como es ésta, la terminal sur, que viene a representar un proceso de diversificación del Puerto de Huelva desde hace años". Rodríguez destacó que se "ha sabido ir diversificando la actividad y negocio hacia la mercancía general".

Explicó que "todo ese desarrollo del lado marítimo se tiene que completar con accesibilidad terrestre, tenemos un acceso ferroviario importantísimo para enlazar la mercancía general de manera que cubramos la intermodalidad marítimo-ferroviaria en el Puerto, clave para la competitividad del Puerto, y lo que venimos a inaugurar es la ampliación de capacidad del vial de acceso, ya carretera, son casi siete kilómetros y una inversión de más de 8 millones de euros", un porcentaje del mismo financiado con el mecanismo financiero Connecting Europe Facility (CEF), integrado en la Red Transeuropea.

Miranda subrayó que se ha realizado el desdoble de la carretera porque "había cuello de botella, había tanto volumen que no había suficiente con dos carriles y ahora hay cuatro y además se han arreglado todos los accesos". Recalcó que es fundamental la colaboración de todas las administraciones, "Huelva necesita el trabajo de todos. Es necesario que todo el mundo apoye el trabajo que estamos haciendo en el frente portuario si no no llegaría a buen fin". Incidió en que el Muelle de Levante "va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo, va a traer riqueza, oportunidades, empleo y para eso la ciudad debe abrirse al Puerto, igual que el Puerto, acercarse a la ciudad, en beneficio de los ciudadanos".

Señaló que dentro de muy pocos días se va a poner la primera piedra del Hub del Frío, "ha sido un trabajo de ingeniería por parte de mis compañeros del Puerto y del Ayuntamiento de Palos, la buena noticia es que sale para adelante, la colaboración público-privada va a llegar a buen fin. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Palos y el trabajo del Puerto, junto a los empresarios, con el visto bueno y la colaboración del Puertos del Estado ese proyecto va a ser realidad, un servicio que no teníamos en el Puerto de Huelva, que era la refrigeración, la vamos a tener gracias al apoyo de las administraciones. Es fundamental el trabajo de las administraciones con los agentes sociales y económicos".

La presidenta del Puerto de Huelva aseguró que "gracias a los empresarios podemos tener empleo, riqueza y oportunidades. Hemos pasado de 25.000 puestos de trabajo en el Puerto antes de la pandemia a 36.500". Indicó que dentro de poco se va a inaugurar la terminal de cruceros, "somos el Puerto con más pasaje a Canarias, el 90%, y vamos a aumentarlo día a día". También se va a inaugurar la ampliación del muelle. Además se pondrá en estos meses la primera piedra de una doble rampa para tráfico ro-ro. El Muelle Sur "se ha convertido en una plataforma logística intermodal perfectamente diseñada".

El alcalde de Palos destacó "la proyección de futuro, económica y de actividad" del Muelle Sur, "el Puerto de Huelva es la gran fábrica, la gran empresa de toda la provincia de Huelva y es un honor que esté la mayor parte de ella dentro del término municipal de Palos de la Frontera". Destacó que "las perspectivas económica y de inversiones en el Polo Industrial de Huelva va a ser muy importante, todas las administraciones hacen un trabajo en común con objeto de que las inversiones sean una realidad en pro del beneficio económico de la provincia y de los ciudadanos de Huelva capital y Palos de la Frontera".

El consejero de Presidencia comentó que el desdoble de la carretera "es la revolución a la modernidad que impulsa el Puerto de Huelva, la transformación en capacidades que desarrolla y la fusión Puerto-ciudad, que es un modelo, un ejemplo para el mundo", a lo que añadió que "es el segundo en el ranking de puertos de Andalucía por mérito propio, con datos de volumen de negocio de 43,7 millones de euro en 2021 y una carga de 21.000 millones de toneladas en los primeros ocho meses del año, que lo sitúa en el top de los puertos de España y europeos".

Sanz resaltó que "con cifras de este calibre y la previsión de crecimiento de tráfico de mercancía por transporte terrestre en los accesos al Muelle Sur había una necesidad clara de desdoblar la carretera, corregir el cuello de botella".