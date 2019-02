Miguel Rivera se persona como abogado defensor de Bernardo Montoya

El presunto autor del crimen de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, ya tiene oficialmente abogado defensor: Miguel Rivera. Es el tercero desde que este fue arrestado el 18 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo sin vida de la profesora zamorana en el paraje de Las Mimbreras de El Campillo.

Los dos primeros, los onubenses Servando Carranza (que renunció al caso) y José Luis Cera, lo representaron de oficio; el sevillano Miguel Rivera toma ahora la dirección letrada del caso de forma particular. Ayer mismo, en torno a las 11:15, formalizó su personación en la causa a través de la intranet del Colegio de Abogados de Sevilla, como avanza a Huelva Información.

Por el momento no se lo ha comunicado a su cliente, aunque ya habían acordado que asumiría formalmente su defensa esta semana. Y tampoco a los Montoya. "A sus familiares se lo comunicaré cuando los vea, que tengo pendiente una cita con ellos en breve; hablé por teléfono con ellos el viernes y acordaré un encuentro con su padre, porque hay varias cosas que tenemos que hablar", puntualiza Rivera.

El primer paso que pretende dar la nueva defensa en el caso Laura Luelmo es "solicitar la comparecencia de Bernardo" ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino, Elvira Mora, y las partes personadas en el procedimiento.

"Pediré que preparen la conducción desde Sevilla II hasta Valverde del Camino y que preste declaración con todo género de detalles y respondiendo con coherencia a todo lo que se le pregunte, como debe ser, para -a partir de ahí- ver qué se va a pedir, qué diligencias se van a practicar", adelanta a este periódico Rivera.

Entiende que la tercera versión ofrecida por su cliente a los funcionarios del penal de Morón de la Frontera, en la que señala directamente a su expareja como autora del crimen, "está en la antípoda de la que obra en poder de todos nosotros: no hablamos de que se descargue en parte, no, no, es algo que está en la antípoda", remarca.

Por ello entiende que "hay muchas cosas que preguntar, muchas cosas que explicar y, a partir de aquí, si le vemos una coherencia y una lógica, empezaremos diligencias, sin perjuicio de ninguna de las que ya hay". Formalizará la petición de la comparecencia en el momento en el que el juzgado le confirme que lo tiene por personado y cuando tenga acceso a las actuaciones.

Preguntado por si cree que podrá encontrarse una sorpresa cuando obre en su poder toda la causa, afirma que "no lo sé, porque a veces piensas que te vas a encontrar cualquier cosa y ves que es lo que ya tenías y otras es al contrario, te encuentras con cosas con las que no contabas; después de una declaración así, que es totalmente contraria a lo que obra, cualquier cosa que venga queda contradicha por esa declaración".

El letrado enfatiza que "hay que tener en cuenta que toda la investigación ha ido en una línea, ahora se trata de asumir o de aceptar la nueva versión o, por el contrario, rechazarla y tomarla simplemente como una argucia defensiva de última hora; ya veremos".

Con respecto a la expareja de Montoya, Josefa, indica que la solicitud de su comparecencia "quedaría subordinada a la declaración de Bernardo, porque si la declaración se ve inverosímil o una fantochada, se continuará todo como hasta ahora y ya prepararemos nuestra estrategia defensiva en otro sentido".

Por contra, si la declaración de Bernardo Montoya "ya vemos que tiene una solidez, una coherencia y le vemos una verosimilitud", así como a los medios de prueba propuestos "por mi defendido, entonces está clara cuál va a ser la siguiente actuación". Ir a por Josefa y que ofrezca las oportunas explicaciones ante la autoridad judicial.