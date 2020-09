Mesa de la Ría se reunirá en los tribunales tras una conciliación fallida

Mesa de la Ría está condenada a encontrarse en los tribunales en los próximos meses. El presidente durante muchos años, y fundador de la asociación, Aurelio González, ha anunciado que presentará una querella por injurias y calumnias contra Juan Manuel Buendía, que se atribuye la Presidencia desde agosto de 2019. Ambos representan a los dos grupos de socios enfrentados desde entonces por el control del colectivo y que ha acabado en los Juzgados de Huelva con distintos frentes.

El punto de partida de uno de ellos, el que llevó ayer a González y Buendía al Palacio de Justicia, es un proceso disciplinario abierto por la junta directiva presidida por Buendía a Aurelio González por “presunto acoso sexual a una compañera de esta organización”, según reza en un correo electrónico difundido entre los socios el 16 de octubre del pasado año.

Ambas partes estaban citadas para un acto de conciliación, en el que Juan Manuel Buendía, según el relato del demandante, a través de su abogado, ha negado haber hecho tales acusaciones hace un año. Es por ello que Aurelio González, alegando tener pruebas y testigos de peso sobre esa acusación en escritos internos dirigidos a los socios de Mesa de la Ría, ha anunciado que seguirá el trámite de la querella y solicitará la apertura de juicio por calumnias e injurias contra Buendía.

González, en declaraciones a la salida de la Audiencia Provincial, explicó que presentará la querella una vez concluya el procedimiento abierto, en paralelo, con la denuncia por presunto acoso sexual de una mujer vinculada a Mesa de la Ría. “La Fiscalía ya pidió el archivo de la demanda, que fue presentada después de que estas acusaciones fueran realizadas por Buendía. Esto es una infamia, una calumnia contra mí porque esos hechos no han ocurrido nunca y lo puedo demostrar”, indicó respecto al delito que se le atribuye, que espera no prospere en el Juzgado.

De otro lado, y en paralelo a los dos frentes judiciales abiertos, está la pugna interna que mantienen por el control de la asociación Mesa de la Ría las dos facciones representadas en este caso por Juan Manuel Buendía y Aurelio González.

El primero es presidente según una asamblea celebrada el 8 de agosto de 2019 en las dependencias del Grupo Municipal Mesa de la Ría en el Ayuntamiento, al que Buendía pertenece como asesor.

Esta reunión fue deslegitimada por el presidente de la asociación, Aurelio González, por no haber firmado su convocatoria, a pesar de que fue solicitada por un 10% de los asociados, entonces eran algo más de medio centenar de pleno derecho, explica. Además, siempre según la narración de González, el acceso a la asamblea fue vetado para muchos socios en la puerta del Ayuntamiento y sólo fue celebrada con nueve socios, que votaron una junta a la que pertenecen los dos ediles de la formación política de la asociación, Rafael Gavilán y Francisco Romero.

El resto de asociados, que no reconoce esa votación ni a esa junta, alega que no tiene validez por no estar inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, para lo que es imprescindible la firma del presidente saliente, Aurelio González, que a estos efectos sigue en el cargo. E incluso que tanto Buendía, como Gavilán y Romero quedan inhabilitados en la asociación por la incompatibilidad con su prestación de funciones públicas, según los estatutos de la asociación existentes en el Registro.

Además, hay una nueva directiva, reconocida por Aurelio González, resultante de una asamblea celebrada en noviembre en el hotel Los Condes con 54 socios de pleno derecho convocados y asistencia de 46 de ellos, explican.

Juan Manuel Buendía, ante la llamada de esta redacción, rehusó hacer declaraciones de este tema.