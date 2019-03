Mejores conexiones para continuar en la senda del desarrollo

La industria en Huelva, a pesar de que suele ser poco proclive a sumarse a iniciativas que se salen de su exclusivo marco de actuación, en esta oportunidad estará como tal en la manifestación de la semana que viene. Por su propias características de grandes plantas dedicadas a productos básicos que suponen el inicio de la cadena de distribución de los mismos en los distintos mercados mundiales, tienen una dimensión que les hace dependientes de sí mismas y de lo que por sí solas sean capaces de conseguir a la hora de conquistar mercados y captar nuevos clientes.

El ejemplo perfecto es el propio Puerto que, autosuficiente desde un punto de vista económico, se ha financiado las conexiones ferroviarias sin recurrir a unos fondos del Ministerio de Fomento de incierta disponibilidad. Algo así sucede en las distintas industrias que conforman el Polo Químico, por lo que las reivindicaciones sociales e incluso económicas en favor de la consecución de determinadas infraestructuras, siempre se veían como algo ajeno. La inclusión de conseguir un mayor calado en el Puerto de Huelva entre las reivindicaciones de la movilización, ha logrado el efecto que se buscaba y la industria acudirá a la marcha como tal.

Desde la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) que agrupa a 15 plantas de 14 empresas, su presidente Carlos Ortiz reconocía a Huelva Información que, además del calado del Puerto, “la logística de nuestros productos depende de las infraestructuras de comunicación, por lo que es importante que la realización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) vaya de la mano de la inclusión de Huelva en el Corredor ferroviario del Atlántico y la modernización de la vía Huelva a Zafra, mucho del importantísimo esfuerzo que realiza HuelvaPort para potenciar el comercio depende de ambas infraestructuras”. Además, Ortiz añadió que “otra infraestructura que no podemos obviar es el suministro de agua como una necesidad básica de la población y de los sectores productivos tales como la agricultura y la industria, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre es algo irrenunciable”.

Desde Atlantic Copper, su responsable de Metalurgia, Miguel Palacios, añadió que “la conexión por tren con Sevilla es esencia, además de otras mejoras ferroviarias enfocadas al tráfico de mercancías; mejoras en carreteras, especialmente el desdoble de la N-435 es el más urgente en mi opinión, y otros como el tercer carril de la A-49. El desdoblamiento del túnel de San Silvestre para el suministro de agua, sin olvidarnos que también es muy necesaria la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y la inclusión de Huelva en el corredor ferroviario del Atlántico. Todas estas infraestructuras son necesarias para mejorar el comercio, la atracción de talento y de inversiones”.

Desde el propio Puerto de Huelva, se apuntó de manera directa la mejora de las conexiones externas de la provincia de Huelva, como una doble vía de ferrocarril para trenes de 750 metros de longitud y que esté electrificada que conecte, por una parte, con el eje Sevilla-Madrid y, por otra parte, con Extremadura, así como mayor capacidad de la autovía con la capital hispalense y el desdoble de la carretera que conecta Huelva con Extremadura. Asimismo, es necesario un segundo puente sobre el río Tinto que conecte los municipios de Huelva y Palos de la Frontera. La adecuación y optimización de la oferta de infraestructuras, instalaciones y servicios es fundamental para el desarrollo del Puerto de Huelva, y de todo el tejido empresarial que se apoya en él”.

En este sentido también la opinión del director general de Impala Terminals, Javier Peña, incide en el sentido que “conseguir mejorar las comunicaciones por vía férrea y carretera tanto con Sevilla como con Portugal”, obviamente “además del aumento del calado que permitirá la operatividad de buques más grandes en todo el entorno portuario; se trata de una infraestructura muy reivindicable”.

Huelva es el segundo enclave industrial del país y de una importancia más que trascendente una vez que el nacionalismo más exacerbado deje paso a una política, no ya de ámbito nacional, sino relativa a la comunidad autónoma andaluza. La proximidad con el enclave del Campo de Gibraltar, podía convertir a la comarca gaditana junto a la onubense, en uno de los factores de desarrollo más importantes, no ya de España, sino de Europa. Cuando se le ha dado la oportunidad, la industria de Huelva ha demostrado a las claras que es la verdadera tractora de toda la economía provincial y que ha servido de motor para que Andalucía registre mes tras mes, los mejores datos de exportaciones entre las regiones españolas. Lo único que precisa es que el tradicional atraso en la consecución de unas infraestructuras básicas, sea capaz, no de ayudar, sino de no entorpecer su labor. Transportes, comunicaciones, enlaces y suministros básicos de agua y electricidad, son las peticiones básicas de una actividad económica que multiplica lo que en ella se invierte. La industria recorrerá las calles de Huelva junto con el resto de los ciudadanos, buena parte de ellos, trabajadores de sus plantas, para pedir lo justo.