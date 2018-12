Matadero y S.Sebastián-La Morana: del azul al naranja por la mínima

El Consistorio con los datos del 2-D: siete ediles para PSOE, seis para Cs, PP y AA y tres para Vox

Un Ayuntamiento muy fragmentado, multicolor y en el que irrumpiría Vox. Este es el resultado de extrapolar el resultado de las elecciones autonómicas del pasado domingo al ámbito local, por lo que en este tablero no se contempla a Mesa de la Ría ni a las nuevas formaciones que aspiran a presentarse a las municipales de mayo: Creo en Huelva, liderada por Ruperto Gallardo; y Huelva sí o sí, la candidatura de Ramón López.

Con la Ley D’Hont en la mano para realizar los cálculos, el PSOE de Gabriel Cruz tendría siete de los 27 concejales, mientras que ahora gobierna con un total de once.

Empatarían con seis ediles Cs y PP, que ganaría al sexto representante, disputado en 20 votos con el PSOE y en 60 con la formación naranja. Tras las últimas municipales el PP cuenta con ocho concejales (perdería dos) y el Cs con tres (ganaría otros tres) aunque dos de ellos son no adscritos tras su salida en el ecuador del mandato.

Por su parte, Adelante Andalucía obtendría cinco, con lo que ganaría uno más si se suman los tres concejales de IU con el de Podemos; mientras que Vox entraría en el Consistorio con tres representantes.

Aunque no hay dos elecciones iguales y prácticamente nada tienen que ver los comicios autonómicos con los municipales, los partidos que en mayo se disputarán el gobierno del Ayuntamiento de Huelva a buen seguro que han tomado nota –para bien y para mal– de los resultados del pasado domingo.

Cinco meses tienen por delante para tratar de ilusionar y de convencer a un electorado que, en el caso de las andaluzas, en la capital se movilizó en apenas un 54,1%. El resto prefirió quedarse en casa y no votar a ningún partido.