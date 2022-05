Juan Marín defiende en Huelva el compromiso del Ejecutivo de Ciudadanos

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos, Juan Marín, ha asegurado en Huelva que “nunca ha habido un Gobierno tan serio, que haga las cosas con tanto compromiso como el que tenemos ahora en Andalucía”. Marín, que ha participado en un encuentro con la candidatura del partido liberal por Huelva y afiliados de la provincia, ha reiterado que “Ciudadanos aspira a gobernar cuatro años más en Andalucía porque este gobierno le ha ido bien a esta comunidad”.

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, que ha agradecido la “valentía de los compañeros que han dado un paso al frente en un momento tan complicado, en el que Andalucía nos necesita tanto, necesita tanto de Ciudadanos y donde Huelva necesita tanto de personas, hombres y mujeres, que se comprometan con su tierra”, ha subrayado que “no se me ocurre mejor candidato que Julio para encabezar esta lista” y ha recordado que “aún nos quedan grandes cosas por hacer. Desde aquí salieron grandes expediciones que cambiaron el mundo, pues desde aquí vamos a seguir cambiando Andalucía”.

En referencia a posibles pactos postelectorales, Marín ha dejado claro que “con Vox, ni a misa” y “tampoco con quienes hacen daño a Andalucía”, en referencia al PSOE de Juan Espadas, que “quiere subir los impuestos a los onubenses, volver a imponer el impuesto de sucesiones y donaciones, y, además, no reclama ni un solo euro para la provincia de Huelva ni para Andalucía cada vez que hay un reparto de fondos europeos”.

El candidato a la Presidencia ha abundado en que, “si realmente hubieran defendido a Andalucía lo que le correspondía, hoy la provincia de Huelva hubiera recibido, no tres sino nueve proyectos por valor de más de 27 millones de euros para el sector turístico. Gracias al señor Espadas sólo se van a recibir seis millones y tres proyectos”. “¿Con ese PSOE se puede llegar a algún acuerdo? No. Ese PSOE le sientan mal a Andalucía, le hace daño a Andalucía y yo con los que le hacen daño a Andalucía lo que hago es enfrentarme a ellos, no pactar con ellos”, ha incidido.

Por su parte, Julio Díaz, que ha destacado que Marín “es el mejor vicepresidente que ha tenido Andalucía”, recordando las palabras del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado que “a Huelva le ha sentado muy bien el Gobierno de Ciudadanos. Y no sólo en las consejerías que hemos gestionado nosotros, sino también aportando estabilidad al Gobierno y volcando muchos recursos en la provincia de Huelva”.

En concreto, el cabeza de lista liberal por Huelva se ha referido a que “hemos impulsado el crecimiento de Huelva y la creación de empleo, ayudando a nuestros sectores productivos, eliminando la criminalización que otras formaciones hacían de nuestros agricultores”, pero, además, “hemos sido capaces de mejorar y fortalecer las infraestructuras sanitarias y educativas”.