Marín asume el 2-D como un "acicate" para" darle la vuelta como un calcetín" a los resultados

La candidata a la Alcaldía de Huelva por el PP, Pilar Marín , ha asegurado hoy que los datos de las elecciones andaluzas en Huelva capital, que colocan al PP como tercera fuerza política más votada aunque se deja en el camino 4.820 votos, suponen un "acicate" para seguir adelante "con más fuerza aún" en su reto de alcanzar la Alcaldía y "darle la vuelta como un calcetín a los resultados del domingo"."Soy una mujer que se enfrenta a los retos y los resultados de estas elecciones andaluzas son un, escuchar a los ciudadanos y trasladar a los onubenses nuestras propuestas para mejorar la ciudad", ha enfatizado, antes de añadir que "yo, Pilar Marín, soy presente y futuro del Partido Popular en la capital". Así, dejó claro que "el pasado no existe". En esta línea, la aspirante a alcaldesa ha hecho hincapié en el trabajo que está realizando para ofrecer "proyectos reales y posibles", a través de "propuestas nuevas y frescas" que nacen, en sus palabras, de un grupo de jóvenes que le dan fuerza y "avalan el convencimiento de que nuestra apuesta en la mejor para dar solución a"."Yo ahora no me planteo escenarios hipotéticos, yo, voy a gobernar la ciudad y voy a ser la primera alcaldesa de Huelva", ha sentenciado.