María Ponce permanecerá en Ciudadanos "donde me pidan y cuando me lo pidan"

María Ponce enmarca su dimisión como coordinadora provincial de Ciudadanos en Huelva a la "normalidad" de la política, un espacio, explica, "que tiene distintos ámbitos como son el orgánico, el institucional y el técnico". Es en el segundo en el que focaliza su actividad porque "ahora comienza el año político y me tengo que centrar en el trabajo en Huelva, en Andalucía y en los colectivos que van de la mano en el Senado". Esta decisión, asegura, no supone un primer paso hacia una hipotética desvinculación del partido ya que la diputada provincial y senadora -además de concejal de Urbanismo y Nuevas Infraestructuras Educativas de Aljaraque-, asegura respecto a la formación en la que milita que "estaré donde me pidan y cuando me lo pidan"

Sobre el momento escogido para llevar a cabo esta renuncia, es decir, a las puertas de unas elecciones autonómicas aún sin fecha, afirma que "precisamente por eso" es prioritaria ahora su función institucional, de modo que añade que "es este año cuando más falta hace" la labor que desarrolla.

Ponce, que hizo pública su decisión a través de sus redes sociales, afirma que entre sus planes más inmediatos no está por tanto prescindir de los otros cargos que ostenta. "En principio, no", señala, debido a que actualmente dentro de su actividad política trabaja "en muchos proyectos ya iniciados".

María Ponce asumió la coordinación de Ciudadanos en Huelva en septiembre de 2020 en sustitución de Julio Díaz, fecha en la que el partido llevó a cabo una gran operación de renovación de sus coordinadores provinciales y autonómicos. Un mes antes se aprobó su nombramiento como senadora por designación autonómica junto al de Francisco Hervías, otrora influyente secretario de Organización de la formación naranja y actualmente con despacho propio en la sede nacional del Partido Popular. María Ponce llegó a la Cámara Alta en sustitución de la sevillana Mar Hormigo.

En el ámbito provincial, su elección como representante de Ciudadanos en la Diputación de Huelva llegó en julio de 2019. El partido recuperó entonces la representación después de que en la anterior legislatura Ruperto Gallardo la comenzara como diputado provincial y terminara ese periodo como diputado no adscrito.