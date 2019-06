Manuel Carrasco hace historia en Madrid

El onubense Manuel Carrasco arrasó anoche en la capital, donde conquistó a las 55.000 personas que abarrotaban el estadio Wanda Metropolitano para escuchar las canciones de su último disco, La cruz del mapa, rememorar algunos clásicos y cantar al ritmo de sus grandes éxitos. El exconcursante de Operación Triunfo, que agotó todas las entradas en tiempo récord, sigue haciendo historia, y es que se ha convertido en el primer artista en completar el aforo de este recinto -aunque se le adelantase Alejandro Sanz el fin de semana previo-.

El cantante onubense saltó al escenario puntual, dedicando una canción a Madrid, al igual que hizo en las anteriores ciudades por las que ha pasado la gira La cruz del mapa. Me dijeron de pequeño, canción que encabeza su nuevo disco, fue con la que Carrasco ha iniciado el concierto, pero Yo quiero vivir es la que ha levantado al Wanda Metropolitano de sus asientos acompañado de una gran ovación al cantante.

La difícil acústica del estadio hizo pronto de las suyas, ya que cuando el artista ha dedicado unas palabras de apoyo a las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama -antes de cantar Mujer de las mil batallas- no se le ha escuchado, lo que ha provocado numerosas quejas del público con un "no se oye, no se oye!".

Manuel Carrasco mezcló canciones de este disco, entre ellas Vete, Me gusta o Llámame loco, con otras más antiguas como Uno por uno, Que nadie o Déjame ser.

"¿Cómo está Madrid?", preguntó el artista, después de haber cantado la mitad de su repertorio, quien ha expresado palabras de agradecimiento y felicidad al ver el estadio repleto de gente "cantando a pleno pulmón" y bailando las canciones a pesar del "calor sofocante". Aunque, la canción que provocó lágrimas al cantante onubense fue No dejes de soñar.

La escenografía ha brillado en una noche llena de emociones, y es que cada canción iba acompañada de un montaje audiovisual que se podía ver en las pantallas 360º y a través de proyecciones en 3D, sumando las luces de los móviles de los miles de fans. Además, la puesta en escena se completaba con 12 láseres y confeti. "¿Tenéis ganas de seguir?", "¿Queréis más música?", preguntaba Carrasco al público mientras saltaba el ritmo de la batería y la guitarra y animaba a los fans a levantarse de sus asientos con la canción "Tan solo tú".

A los nostálgicos les han faltado algunas canciones populares del llenaestadios como Y ahora, Soy afortunado o Siendo uno mismo. Los artistas María León, Inma Cuesta, India Martínez, Imanol Arias, Carolina Marín, Kira Miró o Miguel Ángel Silvestre no se han querido perder espectáculo de más de dos horas, y en sus cuentas oficiales de Instagram se les ha visto bailar y disfrutar con cada canción del onubense.

Manuel Carrasco ha cantado acompañado de su banda: David Carrasco Soriano -primo del cantante- (teclado, saxofón y dirección musical), Roberto Sánchez Lavella (guitarra), Javier Lozano Sánchez (teclado), Cristian Rodrigo Concha Díaz (batería), François Le Goffic (guitarra) y José Alberto Curioni (bajo), a quienes ha dedicado palabras de agradecimiento en la recta final de concierto.

Pero, además, el artista cantó os canciones solo, acompañado primero de la guitarra y luego del piano. El artista onubense ha cerrado el concierto con Qué bonito es querer.

Su espectáculo no acaba en Madrid. El siguiente concierto tendrá lugar el próximo 5 de julio en Marbella (Starlite), donde espera repetir el mismo éxito que ha ido cosechando por donde ha pasado. También estará el 6 de julio en Almería (Recinto de conciertos) y el 12 de julio en Úbeda (Recinto ferial), entre otros