Manifiesto de la movilización por las infraestructuras

La piedra angular de la manifestación por las infraestructuras, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo, será la lectura de un manifiesto en el que la provincia exige a las administraciones que dote al territorio onubense de unos presupuestos adecuados para acometer las obras más urgentes y planificar el resto de actuaciones.

El presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, Juan José García del Hoyo, fue el encargado de realizar un primer borrador del manifiesto. Después los implicados en la organización de la manifestación amoldaron y ajustaron las necesidades del territorio onubense.

La lectura del manifiesto tendrá lugar en la Plaza de las Monjas, lugar escogido para la finalización de la manifestación. El documento, al que ha tenido acceso Huelva Información, es el siguiente:

Manifiesto

A aquellos que por justicia nos tienen y deben oír, les presentamos Huelva.

Una provincia estratégicamente situada, que sirve de puente entre América y África ante Europa, con unas condiciones naturales de las que pocos territorios pueden presumir, que goza de una media de 3.000 horas de sol al año, con 120 kilómetros de playas de doradas arenas, una Costa que nos dota además de uno de los seis primeros puertos comerciales de España, que lidera el movimiento portuario andaluz.

La generosidad de la naturaleza para con esta tierra queda de manifiesto, de la misma manera, en sus amplios parques y reservas naturales que hacen que un 33% de la tierra que pisamos esté protegida, entre los que destaca el Parque Nacional de Doñana, principal reserva natural europea declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

La capacidad y buen hacer de nuestros hombres y mujeres, excelentes emprendedores, acompañados de sus infatigables trabajadores, han hecho posible sacar de este entorno las mayores riquezas de sus entrañas, como lo hicieron los ingleses en el siglo XIX con nuestros milenarios yacimientos mineros. Son esas manos, las de la iniciativa privada, las que han sido capaces de posibilitar una próspera economía que nos sitúa en el panorama nacional e internacional en diferentes sectores sin complejos, aportando a nuestra región y a nuestro país empleo y riqueza.

Fruto de ello, y merced a esa solidaridad que llevamos innata, no tenemos inconveniente alguno en que se conozca a España, gracias a Huelva, como la mayor productora de frutos rojos del mundo, como tampoco nos importa compartir con los paladares más exigentes las bondades del 'Jamón de Jabugo', un marchamo de calidad delicadamente fabricado en las bodegas de la Sierra o por nuestras gambas, por qué no decirlo, que son el mayor reclamo de la industria pesquera de la geografía nacional. Un país, dicho sea de paso, que baila al son de nuestras palmas dando a la cultura flamenca las mayores voces de cada época, acogiendo además al mayor lugar de peregrinación católica del mundo, como lo es el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, sin olvidar que también se nos debe agradecer que el fútbol se introdujera precisamente a través del Huelva Recreation Club.

Somos los onubenses, la verdad sea dicha, gente tan hospitalaria que hasta hemos acogido a grandes civilizaciones que lleva a algunos investigadores a justificar que la misma ciudad de Huelva podría componer el poblamiento continuado más antiguo de toda Iberia. Precisamente, la vocación marinera que dejaron como huella antiguos pobladores dio como fruto grandes navegadores a los que el propio Cristóbal Colón no dudó en enrolar en su proyecto colombino del que también somos protagonistas indiscutibles.

¡Gran carta de presentación la nuestra! Pocas provincias, muy pocas, comparables en dimensión y población han aportado tanto como la nuestra económica, cultural o históricamente a España. Nunca hemos pedido nada a cambio porque quizás, la humildad, y no apatía, que nos caracteriza nos ha frenado ante lo que hubiera sido de justicia recibir.

Pero no queremos pararnos aquí. Ansiamos contribuir al futuro de España, el de Europa y el del mundo. Queremos que nuestros hijos, que nuestros mayores, que nosotros mismos sigamos configurando una provincia próspera, que avanza y que se desarrolla. Que Huelva crezca y levante el vuelo con sus grandes alas, sin que le sigan poniendo freno. Que deje de ser una isla apartada.

Es de justicia que nuestra Huelva despierte, por fin.

Debido a su situación periférica, Huelva ha sufrido a lo largo de su historia una alarmante carencia de infraestructuras y a día de hoy aún seguimos teniendo una dotación general por debajo de la media comunitaria y nacional.

Promesas incumplidas a lo largo de décadas nos han hecho confiarnos, mientras nos distanciábamos de otras provincias, que quizás alzaron la voz y supieron exigir.

Sabemos que, tanto en cantidad como en calidad, tenemos que seguir aportando mucho, y la sociedad civil así lo viene hoy a reclamar con una única bandera, la que lleva por lema 'futuro'.

Para esta tarea es irrenunciable contar con una moderna y eficaz red de infraestructuras y mejores comunicaciones para posibilitar el progreso, tanto social como económico.

Infraestructuras portuarias que permitan al Puerto de Huelva consolidarse como la puerta de entrada y salida de Europa.

Mejores dotaciones hidráulicas, energéticas y costeras con las que consigamos el despegue definitivo de los sectores más pujantes de nuestra economía: turismo, minería, agricultura, industria y servicios.

Reclamamos nuestro futuro, como lo hacemos hoy, aquí, todos los ciudadanos, de diferente procedencia, ideología, condición, edad o posición, sin distinciones, porque a todos y cada uno de nosotros sólo nos mueve el interés general, alejados de cualquier tinte o connotación política. Esa es la Huelva que ha salido hoy a la calle, la que busca el bien común por encima de particularismos que no llevan nunca a ningún sitio.

Aquí está hoy la Huelva que suma para ser más fuerte. La que alza su voz para luchar por lo que le corresponde. La que conoce y valora el poder de la unidad. La que entiende el onubensismo desde la proactividad, desde la implicación. Desde el compromiso de todos los que estamos aquí porque nos duele nuestra tierra y queremos soluciones.

¡Onubenses! No dejemos de soñar, pero siempre con los pies en el suelo. Porque lo que hoy nos trae aquí no es una aspiración ni una ensoñación, sino la reclamación de que se repare este agravio que venimos padeciendo. No buscamos utopías ni privilegios, sino que se nos trate de una vez por todas como a las demás provincias.

Exijamos a las Administraciones que nuestra provincia sea objetivo preferente de sus inversiones, dotándonos de los presupuestos adecuados para acometer, al menos, las obras de infraestructuras más urgentes y planificar el resto de las actuaciones que nos permitan despejar nuestro horizonte con garantías.

Queremos contribuir con todo ello, sumando nuestro trabajo y esfuerzo, al engrandecimiento de España y de Andalucía, para poder abrazar el devenir con esperanza, de manera que próximas generaciones puedan sentirse orgullosas del legado que dejamos en sus manos.

Ciudadanos, que nada ni nadie nos arranque la ilusión de vivir por y para Huelva, desde el corazón pero con toda la razón que nos avala.

¡Gracias, Huelva!