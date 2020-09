Loles López lamenta que Susana Díaz "reste" y destaca la inversión de la Junta en el Distrito V

La secretaria general del Partido Popular Andaluz, Loles López, ha calificado de "negra" la semana que ha tenido el PSOE, en tanto que “querían quitarles los ahorros a los ayuntamientos, que son los ahorros de los vecinos, y el pueblo le ganó el pulso a PSOE y Podemos” tumbando en el Congreso el decreto del Ejecutivo de Sánchez diseñado con tal fin.

Igualmente, también en esta semana los socialistas han recibido el “varapalo del TC” con el auto en el que acuerda levantar la suspensión de varios artículos del decreto de simplificación andaluza. “El PSOE quería intervenir la autonomía de Andalucía, la misma que se ganaron a pulso todos los andaluces, y no han podido”.

Por ello, López ha invitado al PSOE a “reflexionar”, ya que “vivimos una situación crítica con esta pandemia en la que todos los andaluces estamos arrimando el hombro menos Susana Díaz”. “Mientras todo el mundo está sumando, solo hay una persona que resta, y no es momento de restar, sino de aportar lo bueno que también ella pueda tener”.

Sin embargo, “Susana Díaz no quiere a Andalucía y lo ha demostrado cuando quiso irse a Madrid porque esta tierra era su segunda plato". En ese sentido, ha marcado que “tuvo que quedarse en Andalucía porque su partido no la quiso en Madrid” y, debido a ello, “ahora no se ubica políticamente”.

Así, López le ha indicado que “no es el momento para dedicarse a buscar su ubicación política, sino el momento de que una persona que ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía aporte lo bueno que seguramente también tendrá”.

“Es momento se sumar y lamento que Susana Díaz esté llevando al PSOE a restar”, poniendo como ejemplos “cuando boicoteaba las tarjetas monederos, cuando no ha querido participar en el Pacto por la Educación, cuando se alegra por que nos quiten 534 millones del IVA de los andaluces y cuando no ha querido aportar, a diferencia de toda la sociedad andaluza, a la comisión de recuperación”.

López ha defendido que la política se haga “sin soberbia, sino con unidad y humildad”, y en ese sentido ha valorado el trabajo de su formación que “se deja la piel por su tierra y escucha a los vecinos”.

En un encuentro mantenido con los representantes vecinales del Distrito V de la ciudad de Huelva, la secretaria general de los populares andaluces ha asegurado que esta zona onubense “requiere la atención de todas las administraciones públicas” y ha destacado el "esfuerzo" que desde el PP se está haciendo por ella.

Al respecto, ha destacado la “inversión viva” de tres millones de euros por parte de la Delegación de Fomento y Avra, dependientes del Gobierno andaluz, para “obras que ya se han ejecutado, otras que se están ejecutando y otras que se van a hacer, porque para nosotros el Distrito V de Huelva tiene nuestra atención permanente”.

Además, ha apuntado el hecho de “hacerlo de la mano de los vecinos, hablando y escuchándolos para saber qué más podemos hacer”, haciendo “la política de la gente que caracteriza al Partido Popular”.

Igualmente, ha resaltado la subvención 600.000 euros para Huelva en materia de ascensores, “una necesidad básica cuando tenemos en cuenta que en muchos edificios viven personas mayores y otras con movilidad reducida, siendo una cuestión vital”.