Loles López: “Con el Gobierno del PSOE y Podemos no habrá trasvase de agua para Huelva”

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha asegurado que el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos en Madrid supondrá "la pérdida de todas las infraestructuras necesarias para Huelva". La onubense ha destacado que "Huelva contaba con una serie de inversiones ya aprobadas y previstas que ahora se van a perder". Ha puesto como ejemplo que "la estación la hizo el PP, el AVE estaba en marcha y con el estudio informativo hecho hasta que Pedro Sánchez lo paralizó". Por lo tanto, ha denunciado que "no habrá trasvase de agua para el Condado porque Podemos se ha negado sistemáticamente a ello. Lo sé bien porque me tocó defenderlo en el Senado. Ni lo quiso el PSOE ni lo va a consentir su socio que siempre se ha opuesto. Inversiones no habrá ninguna para Huelva y ahora se radicalizará porque los socios de Pedro Sánchez no creen en la inversión ni en las infraestructuras para esta provincia".

En relación al desdoble del túnel de San Silvestre se ha mostrado igualmente pesimista porque "la consejera Carmen Crespo dijo que estaba esperando que se formase un Gobierno en Madrid para poder dirigirse a él y reivindicar las infraestructuras necesarias para Huelva, fundamentalmente las hidráulicas y ahora lamentablemente sabemos que Podemos está en contra, porque se opone a cualquier desdoble o trasvase. Ha votado en todas las cámaras así que con este Gobierno podemos decir adiós al desdoble del túnel de San Silvestre".

López ha criticado también que "para Huelva y el resto de los andaluces (el nuevo Gobierno) va a repercutir de forma muy negativa". En tono coloquial ha advertido: "amigos, vamos a agarrarnos la cartera porque este Gobierno está en contra de la bajada de impuestos de la Junta de Andalucía y vienen a llevarse el dinero de todos los onubenses y andaluces. Van a subir 6.000 millones de euros los impuestos a todos".

Junto a ello ha cuestionado que "a ver si aclaran el tema de educación porque muchos padres no van a poder elegir el centro escolar de sus hijos y tienen el derecho a decidir la educación de sus hijos. Lo siguiente va a ser imponer la ideología de los niños. Vamos a perder derechos y libertades que durante muchos años nos ha costado lograr".