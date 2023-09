Little Nightmares III llegará en 2024

Little Nightmares tendrá tercera entrega. Bandai Namco ha anunciado Little Nightmares III, una nueva entrega de la famosa serie de terror y supervivencia, que se estrenará el próximo año 2024 en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

Little Nightmares III contará la historia de Low y Alone, dos amigos que tratan de escapar de Nowhere. Su viaje les llevará por The Spiral, un mundo lleno de amenazas peligrosas como Monster Baby en la Necrópolis.

Para ayudarse en su plan de escape, cada uno de los personajes tiene un objeto icónico con el que cooperar y resolver los puzles: un arco y flechas para Low y una llave inglesa para Alone.

De hecho, y por primera vez en la saga, los jugadores podrán unirse a un amigo para jugar juntos gracias a su modo cooperativo en línea. En el modo en solitario, el segundo personaje estará controlado por la Inteligencia Artificial.

Acerca de su desarrollo, cabe comentar que Little Nightmares III está siendo desarrollado por Supermassive Games (creadores de Until Dawn y The Dark Pictures Anthology, entre otros) y no por Tarsier Studios, quienes fueron comprados por Embracer Group en el año 2021. Enlace: https://thousand-sunny.org/little-nightmares-iii-anunciado-para-2024/