Los Letrados de Huelva mantienen la huelga indefinida tras más de 15 horas de negociación con el Ministerio

El colapso en los juzgados de Huelva continuará, al menos una semana más, tras la falta de acuerdo entre el Comité de representantes de los Letrados (LAJ) y el secretario de Estado de Justicia. Los problemas en la judicatura alcanzan ya niveles significativos después de que la primera negociación en más de un mes de paro saltara por los aires tras la falta de entendimiento entre ambas partes.

Tanto los Letrados como los representantes ministeriales llegaron a la mesa de negociación con el convencimiento sobre la validez de sus posiciones iniciales lo que hizo muy dificil la consecución de cualquier tipo de acuerdo, algo bastante común en estos casos. La primera toma de contacto tuvo lugar el pasado jueves a media tarde, y concluyó casi quince horas después con el único convencimiento de que la huelga continuaría.

Para el cuerpo de secretarios judiciales, el Ministerio "no planteo ninguna solución, ni se vio interés alguno en forma de medida concreta", aseguran. "Nos obligaron a levantarnos, todo su afán era desconvocar la huelga a toda costa sin poner encima de la mesa ninguna solución". Una versión que no comparten desde el Ministerio. A través de una nota, los representantes del Gobierno acusaron a los Letrados de "abandonar la mesa de negociación después de haber elevado sus exigencias respecto a las inicialmente planteadas".

A este respecto, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, cargó duramente contra los LAJ a quienes acusó de "querer cobrar como jueces y letrados cuando no lo son". Rodríguez aseguró que el organismo al que representa es el único que lleva más de una década obrando mejoras para este colectivo. "Nos hemos reunido con los letrados de la administración de justicia en 35 ocasiones. Hemos aprobado diez de las once propuestas de mejora que nos han hecho". Sobre la undécima, la llamada "clausula de enganche", el secretario es rotundo: "Quieren llegar a cobrar el 85% de lo que cobran jueces y fiscales cuando no lo son".

Ante estas manifestaciones y después del intento fallido de negociación, los representantes de los LAJ han pedido que sea la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, la que asuma a partir de ahora las negociaciones en lugar del secretario de Estado. A través de un comunicado, el comité de huelga ha asegurado que "llevamos trabajando todo el fin de semana en fórmulas que desencallen el grave conflicto en el que nos ha sumido el Ministerio de Justicia" y muestran su disposición a seguir negociando aunque fijando reglas para evitar "las maniobras desplegadas" por el Ministerio en la primera reunión, "dando una imagen al exterior falsa de lo que estaba ocurriendo dentro".

Demandas de los LAJ

Los Letrados, encargados de la dirección procesal de la oficina judicial, siguen manteniendo que el incumplimiento del paquete de medidas retributivas y estatutarias acordadas con el Ministerio de Justicia en abril de 2022 es la única exigencia que tienen actualmente y que no existe ninguna otra de nueva invención, tal y como sostienen desde Justicia.

Dicho listado de medidas contiene once puntos de los cuales, según los Letrados, solo se han cumplido en su totalidad dos de ellas, referente al establecimiento de un calendario de reuniones para concretar los detalles de las propuestas de modificación, dando audiencia a las asociaciones representativas (puntos 10 y 11). En cambio, se mantienen sin implementar ocho de ellas, referentes al reconocimiento de días de libranza, incremento de porcentajes de producción, planes de actuación con respecto a las mejoras de las cuantías de entradas y registros, concreción del modelo de carrera profesional, actualización del reglamento orgánico, régimen de riesgos laborales, participación de las asociaciones, impulso de las retribuciones en función de las crecientes responsabilidades.

Para las próximas horas, se espera que los letrados pidan al Ministerio una nueva reunión en la que poder avanzar en la negociación