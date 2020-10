Lepe “estrenará” el Chare en 2021 para descongestionar la Sanidad ante la pandemia

Lepe "estrenará" su Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) "en los primeros meses de 2021" para descongestionar el previsible colapso del sistema sanitario público por la Covid-19. Ese es el compromiso que adquirió ayer con la comarca de la Costa el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien señaló que "estamos trabajando en ello y, además, buscando distintas fórmulas".

El dirigente autonómico subrayó que "ahora mismo lo necesitamos" para combatir la pandemia. "Es verdad que es una zona de la provincia de Huelva que ha crecido geográficamente, que necesita esa atención sanitaria y, por lo tanto, estamos estudiando distintas alternativas para ponerlo en funcionamiento lo antes posible".

Moreno afinó más y precisó que "el Chare de Lepe se va a abrir en un corto periodo de tiempo: este próximo año 2021 va a estrenarse, en los primeros meses va a estar ese Chare ya puesto a disposición de los ciudadanos de toda la comarca".

El complejo hospitalario lepero terminó de edificarse a finales de 2015. Cinco años después, sigue pendiente de que el Ministerio de Fomento culmine la construcción de los accesos y de que el Ayuntamiento de Lepe contrate los suministros de luz y agua.

Juan Moreno realizó este anuncio durante la visita que realizó ayer a las obras que se están llevando a cabo en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que permitirán la ampliación en unos mil metros cuadrados de la superficie del centro y "está previsto" que finalicen durante "la primera quincena de diciembre".

Se han realizado 8.037 nuevas contrataciones de sanitarios en Andalucía, 621 de ellas en Huelva

La Administración autonómica ejecuta estos trabajos por importe de 3,5 millones de euros. "Este hospital está creciendo para dar mayor servicio a los ciudadanos de Huelva, mejoras que van a permitir contar, por ejemplo, con una UCI ampliada con seis nuevos boxes, dos de ellos con aislamiento; un nuevo quirófano, un área de reanimación con 13 nuevas camas, dos de ellas con aislamiento para pacientes Covid; y unas Urgencias más amplias (203 metros cuadrados más)", detalló el presidente.

Agregó que "he podido comprobar cómo se está trabajando a destajo, con un compromiso de las empresas constructoras y sus operarios que es digno de elogio". Es por ello que prevé que se cumplan los plazos establecidos.

Asimismo, indicó que hasta la fecha hay planificadas en toda Andalucía 753 obras de mejora de infraestructuras sanitarias, de las que "199 ya se han finalizado, 452 ya están en marcha, como esta que estamos visitando, y otras 102 se encuentran pendientes de inicio y lo harán próximamente, la próxima semana".

En la provincia de Huelva se están acometiendo 61 obras de este tipo por un importe global de 8.370.000 euros: 56 que ya están iniciadas y cinco que están pendientes de comenzar. "Hablamos de actuaciones en hospitales como Infanta Elena, de referencia, y Riotinto, pero también en centros de salud como los de Almonte, Cartaya, Moguer, Rosal de la Frontera y Trigueros", agregó.

Esta estrategia de modernización y ampliación de las infraestructuras sanitarias se encuadra en el "gran paquete de inversiones que hemos denominado Andalucía en marcha". Juanma Moreno destacó que "nunca antes se habían hecho tantas obras en tan poco tiempo, porque vamos en una carrera a contrarreloj. Queremos tener a finales de este año culminadas todas para que cuanto antes puedan ponerse en funcionamiento y a disposición de nuestros profesionales sanitarios y de nuestros pacientes".

El máximo responsable de la Administración andaluza, que estuvo acompañado en la visita por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y por el director gerente del Juan Ramón Jiménez, José Luis Bonilla, remarcó que estas son infraestructuras "que se van a quedar para siempre. Cuando pasemos página a esta pandemia y dejemos atrás esta pesadilla del Covid-19, todos estos proyectos serán una apuesta de presente, pero también de futuro por nuestra sanidad".

Finalmente, anunció el incremento de las plantillas sanitarias, con 8.037 nuevas contrataciones en Andalucía, de las que 621 se llevarán a efecto en la provincia de Huelva "para atender a pacientes Covid, para dar respuesta e incremento progresivo y continuado de la pandemia". En este sentido, Moreno manifestó que "si no contratamos más, es porque no nos queda nadie en la bolsa del SAS. Aquí no se trata de ahorrar y, si hay más posibilidades de contratar, lo haremos porque lo necesitamos".