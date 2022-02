Latitudes muestra en Huelva 41 imágenes captadas por Gerardo Vielba

La tercera exposición contemplada en la programación de la decimosegunda edición del Festival Internacional de Fotografía de Huelva Latitudes se ha inaugurado en la sala de exposiciones del Centro Cultural José Luis García Palacios, de la Fundación Caja Rural del Sur, donde permanecerá hasta el próximo 27 de marzo. Se trata de la muestra titulada Gerardo Vielba, un monográfico sobre el fotógrafo madrileño, figura clave en el desarrollo y renovación de la fotografía en España.

La exposición, comisariada por Antonio Tabernero, está compuesta por una selección de 41 fotos en blanco y negro, a través de las cuales se realiza un recorrido por su trayectoria como fotógrafo por la década de los cincuenta y sesenta, imágenes sacadas en Madrid, Pastrana, Santander, Barcelona, Liérganes y París. Hay entre sus fotografías un homenaje a Juan Ramón Jiménez y a César Manrique, del que también se incluye un retrato.

Tanto el director de Latitudes, José Luis Ruiz, como el comisario han coincidido en señalar que la muestra “habla por sí sola”. Ruiz ha apuntado respecto a las personas que han acudido al acto inaugural de la exposición, que “se habrán quedado muchos entusiasmados y otros bien impactados”. Ha recordado que Antonio Tabernero ya comisarió hace dos años otra exposición, Cualladó, Esencial, en el marco de Latitudes, que se pudo ver en la Casa Colón, “una exposición fabulosa y siempre perdurable”.

El director de Latitudes ha aprovechado la oportunidad para agradecer el apoyo de las entidades patrocinadoras del Festival de Fotografía así como “el cobijo que nos da en este caso la Caja Rural del Sur”. Junto a Ruiz, han estado Antonio de la Vega, director general de la Fundación Atlantic Copper; Javier Ronchel, director de Huelva Información; Joaquina Castillo, vicerrectora de Proyección Social y Universitaria de la UHU; Pilar Miranda, presidenta de la Autoridad Portuaria, y Daniel Mantero, teniente de alcalde y responsable del área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva.

El comisario de la exposición ha destacado que “Cualladó era un poco, digamos, el líder del grupo de la Escuela de Madrid, el que más sobresalía, al único que le dieron el Premio Nacional de Fotografía y fue el primero”, mientras que Vielba “era un hombre mucho más oculto, mucho más dedicado a todo el mundo, se daba a todo el mundo, y lo suyo era la promoción de la fotografía, era un hombre consagrado a la didáctica de la misma y muy entendido”.

Según Tabernero, las fotografías de la exposición “no hay que tomarlas como algo documental”, para argumentar esto, el comisario se ha referido a una de las fotos en concreto, la titulada Las faldas, “donde se ve claramente que no tiene una intención documental, porque si la tuviera o estuviera haciendo fotografía sociológica la hubiera titulado Ladrona en unos grandes almacenes”. Ha explicado que “tiene una extrañeza y una rareza la foto y por ahí nos puede llevar a ese misterio”. Ha recalcado que con Vielba “hay que ir a la cara oculta que tienen las fotos”.

Ha incidido en que éste pertenece “a los fotógrafos que no salieron al mundo a documentarlo sino a pervertirlo”. Tabernero, quiso finalizar su intervención con una cita de Vielba: “Tengo un especial gusto en aquello que late en mí, me enamora y en un momento dado, muchas veces fugitivo, me invita, me convida a captarlo y dejarlo en imagen fija”, con la que el mismo autor explica sus trabajos fotográficos.