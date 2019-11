SOS de la Asociación de Laringectomizados para habilitar su local

Con tan solo tres años de vida, la Asociación de Personas Laringectomizadas (APL) ya ha conseguido tener 114 socios, entre afectados y familiares. Llenos de vitalidad e ilusión realizan una labor encomiable entre este colectivo aunque consideran que tienen una asignatura pendiente: habilitar un local para llevar a cabo sus actividades.

Gracias a la colaboración de la AVV Nueva Huelva, cuentan con una sala en la que realizan algunas actividades si bien el Ayuntamiento les cedió un local en el que, eso sí, deben realizar una obra considerable.Esto sin embargo, no les acobarda ya que dicen contar con mano de obra como para realizar toda la infraestructura completa si bien lo que necesitan, es que algunas empresas es cedan material para llevar esos trabajos a cabo.

El presidente de la asociación es Gumersindo Salas quien, junto a la secretaria Ana Victoria Domínguez y el vocal Manuel Castaño, señalan la trascendencia que tiene para ellos contar con ese local , de 96 m2 habilitado. Gracias a la generosidad de algunas empresas, cuentan con equipamiento pero “lo podemos perder si no se realiza la obra antes”, explica Salas.

La asociación tomó el testigo de Aslahu que también tenía como objetivo dar asistencia a este colectivo y que desapareció en 2011, con motivo de la crisis económica. Esa es una de las razones por las que APL quiere depender de sí misma en la medida de lo posible aunque agradece las ayudas que le vengan como es el caso de la aportación que ha realizado el Puerto.Si cualquier cáncer supone un antes y un después en la vida de cualquier persona, el de laringe tiene unas connotaciones muy especiales. Hay un momento crítico que es cuando el paciente sabe que entrará en el quirófano y saldrá sin poder hablar. Física y psicológicamente es un trance difícil. De ahí que los miembros de APL sean conscientes de ello y vuelquen todos sus esfuerzos al después de la intervención.

Los tres representantes de la asociación elogiaron el trato y tratamiento que el paciente recibe desde que el tumor es detectado hasta que llega el momento de la intervención quirúrgica, lo que hoy en día se hace tanto en el Juan Ramón Jiménez como en el Infanta Elena. Para intentar dar fuerza en esos momentos trascendentales en la vida del paciente, los miembros de la asociación visitan los hospitales cada 15 días, siendo en la mayoría de los casos, bien recibidos tanto por los convalecientes como por sus familiares. El problema sin embargo, viene después.

Ese es el caso por ejemplo, de la cita con el logopeda lo que puede demorarse en un par de años.Esto es un grave error porque cuanto antes empiecen estos pacientes a aprender a hablar, más fácil les resultará. Tanto Salas como Castaño explican que el radioterapia quema los tejidos de la garganta por lo que si no se ha aprendido antes, es más costoso después. Esa es la razón por la que uno de los objetivos de APL es poder dar clases. Ahora cuentan con la colaboración de la empresa Atos que les da directrices.Pero no solo ese es el problema con el que se encuentran. Tras la intervención hay otras áreas q

ue quedan afectadas como es el olfato, el gusto, a la hora de comer y para coger peso. Las secuelas de la intervención también suelen ser un obstáculo para que la persona pueda acceder a un puesto de trabajo. Ahí viene otro problema: conseguir la jubilación. De primeras, explicaron, no la conceden por lo que hay que ir a juicio contra la Seguridad Social y es ahí cuando te la conceden.Todo eso requiere mucho papeleo de manera que otro de los objetivos es poder contar con un trabajador social o administrativo que ayude a los pacientes.

Pero hay otra vertiente que no es menos importante: la psicológica.hay una barrera que hay que superar y que al principio cuesta y es la vergüenza. Es básico por lo tanto, que en los talleres que organiza la asociación no solo acudan los pacientes sino también familiares para que los primeros se vuelvan a acostumbrar a hablar con cualquier tipo de personas y no solo con los que han pasado por el mismo problema.