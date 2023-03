La Junta responsabiliza al Ayuntamiento de los retrasos en la Ciudad de la Justicia de Huelva

El consejero de Justicia de la Junta de la Andalucía responsabiliza al Ayuntamiento de Huelva de los retrasos en la Ciudad de la Justicia de la capital. José Antonio Nieto ha asegurado durante la inauguración del nuevo Juzgado de Menores que “el Ayuntamiento todavía no nos ha ofrecido suelo. No podemos construir en el aire. Nos tienen que ofrecer una parcela adecuada, luego hay que hacer un proyecto constructivo que se tarda año y medio, otros seis meses para licitar el encargo y casi diez meses de licitación de la obra más lo que se tarde en construir un equipamiento con 30-40.000 metros cuadrados”.

En este sentido, ha recalcado que “el Ayuntamiento ha ofrecido tres espacios”. Dos tienen el problema de “no estar urbanizado y por lo tanto no se puede construir”. El tercero “es la antigua prisión y se ha transmitido que técnicamente no es adecuado. Lo trasladamos en el mes de septiembre. Desde entonces estamos trabajando en una solución”. El consejero ha insistido en que “en Huelva debe haber suelo disponible. Esta provincia no puede perder más trenes y el de la Justicia tampoco”. La Ciudad de la Justicia ocupará un espacio de 30-40.000 metros cubiertos que requieren de “unas conexiones, unos accesos y condiciones determinadas” ante las que “el Ayuntamiento una propuesta que técnicamente sea factible”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha respondido a Nieto. El regidor onubense acusa al consejero de llegar la capital “en modo orgánico, a hacer campaña y hacer posicionamientos que sabe que no es verdad”. Cruz acusa a Nieto de “deslealtad institucional”. El alcalde ha insistido en que “tuve la ocasión de coincidir con él en un acto del Colegio de Abogados, acordamos una visita a Huelva y ella ya hablamos de la disponibilidad. Concretamos de lo que estamos hablando, se dijo entonces que íbamos a avanzar de la mano, que estudiábamos distintas posibilidades y fruto de eso se constituyó una mesa de trabajo”. Las necesidades que plantea Justicia “nos la remitieron hace diez días”.

Por ello, Cruz ha acusado a Nieto de “venir a hacer campaña. Yo me pregunto si en el presupuesto de este año de la Junta de Andalucía hay alguna partida para la Ciudad de la Justicia de Huelva o si lo hubo en el anterior o el otro…”. El regidor considera que “nuestra responsabilidad como gobernantes es trabajar para sacar adelante los proyectos que interesan a los ciudadanos y la Ciudad de la Justicia lo es”. El Ayuntamiento “pone a disposición de la Junta los suelos necesarios y le corresponde a la consejería decidir y trabajar. Nosotros ofrecimos alternativas. Con los mismos suelos en la reunión se pronunció de distinta manera a como lo ha hecho hoy. Tiene un deber y una lealtad institucional que desde el Ayuntamiento mantendremos”.