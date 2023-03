El nuevo Juzgado de Menores de Huelva da "una buena respuesta" a las necesidades de la justicia onubense

Más de 800 metros cuadrados de superficie y una inversión que ronda los 420.000 euros permiten a la capital onubense contar con un Juzgado de Menores que cubren todas las necesidades de la justicia onubense. El edificio se encuentra en la calle San Sebastián de Huelva. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, visitó este jueves la sede para conocer sus dependencias e inaugurarla de forma oficial.

"Este juzgado de menores de Huelva es una respuesta a la parte de justicia juvenil que desde la Junta de Andalucía consideramos fundamental por el trabajo que desarrolla", ha señalado el consejero a las puertas de la nueva sede. Nieto ha destacado que "el juzgado de menores era una necesidad en Huelva que se ha podido resolver con una sede noble, con una buena solución que aporta más de 800 metros cuadrados con una inversión de casi 420.000 euros que nos garantiza las necesidades durante al menos cuatro años".

El responsable de Justicia del Gobierno andaluz ha valorado la labor de la Delegación Territorial de Justicia, que actualmente dirige Carmen Céspedes, para lograr una sede que garantice unas buenas condiciones de trabajo a los profesionales que trabajan en el Juzgado y la Fiscalía de Menores así como una atención adecuada a la ciudadanía. La nueva sede cuenta con una amplia sala de vistas, que está conectada con una Sala Gesell, un espacio donde se puede tomar declaración a víctimas especialmente sensibles, además de otro espacio habilitado para entrevistas y toma de declaraciones.

El nuevo juzgado "nos permite tener garantías de que a los menores que tengan algún problema que requiera de la justicia se les pueda atender en las mejores condiciones". Las instalaciones prestarán servicio mientras la futura Ciudad de la Justicia se convierte en realidad. Nieto ha calculado que "cuatro años consideramos que es el tiempo que consideramos necesarios para desbloquear y resolver el futuro de la Ciudad de la Justicia de Huelva. Es un proyecto que nos preocupa, que se lo hemos trasladado al Ayuntamiento para crear una comisión técnica que ya ha comenzado a funcionar. Todavía no hemos conseguido que haya una oferta de suelo acorde a las necesidades".

Sobre los plazos, ha considerado que "el 28 de mayo hay unas elecciones municipales por lo que no es el momento de profundizar más en ese trabajo ya que debemos dar tiempo a que se produzca esas elecciones y tras las mismas nos pondremos a trabajar con el equipo de Gobierno que elijan los onubenses". Huelva "no se puede quedar atrás en ese proyecto de Ciudad de la Justicia. Almería, Málaga y Córdoba ya lo tienen. Sevilla vamos a adecuar Palmas Altas e impulsamos la de Jaén y Cádiz. Huelva no se va a quedar atrás. Nos vamos a poner seguro con el Ayuntamiento para encontrar el suelo idóneo". Mientras tanto, "este juzgado de menores era una necesidad perentoria mientras se resuelve la Ciudad de la Justicia. Es un problema bien resuelto que nos permite trabajar para dar una respuesta definitiva.

Dotación provincial

Así, en Huelva se encuentra el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Odiel, con un total de 20 plazas para chicos. En cuanto a los servicios para el cumplimiento de medidas de medio abierto, la provincia cuenta con dos grupos de convivencia educativa con 8 plazas cada uno (uno femenino en Los Corrales y otro masculino en Moguer); el Centro de día La Botica, gestionado por la Fundación Diagrama; y el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) con 14 profesionales que se encargan del seguimiento de este tipo de medidas en las que también se incluyen la libertad vigilada o las tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad.

Tras visitar el Juzgado de Menores, Nieto se ha trasladado a la Audiencia Provincial donde ha mantenido reuniones con el presidente, Antonio Pontón; el fiscal jefe, Alfredo Flores; el vicedecano del Colegio de Abogados, Arturo Bernal, y la decano de los Procuradores, Inmaculada García; así como la secretaria coordinadora, Aurora Martín.

Huelga de letrados y aplazamientos de juicios

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha mostrado este jueves su "preocupación" con respecto a la huelga de letrados judiciales al tener que suspenderse "miles de juicios" en los "más de dos meses que llevamos de huelga", por lo que ha pedido al Gobierno central "sensibilidad" y que se siente con ellos para "resolver el conflicto".

Así se ha pronunciado el consejero a preguntas de los periodistas en Huelva durante su visita al Juzgado de Menores, en la que ha explicado que ha trasladado al secretario de Estado y a la Ministra de Justicia, María Pilar Llop, esta "preocupación", así como ha explicado que el próximo lunes tendrá una reunión, "una comisión mixta, con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que uno de los puntos es precisamente el de la huelga".

"Todavía no vemos ningún movimiento cierto de que el Ministerio de Justicia y los representantes de los letrados encuentren un punto intermedio que permita superar esta crisis. Una vez más le pedimos por favor al Gobierno sensibilidad, primero con las demandas que le estan haciendo los letrados para tratar de encontrar ese punto de equilibrio y segundo con las comunidades autónomas que tenemos las competencias en materia de Justicia y que se nos está creando un problema en el que no tenemos ninguna responsabilidad, pero que vamos a sufrir", ha señalado. A este respecto, Nieto ha reseñado que, "en última instancia", quien más le "preocupa" es "el justiciable, el ciudadano, que está viendo como una vez más la justicia se va retrasando" y "no encuentran una explicación lógica de porqué se están supendiendos tantos juicios".

Asimismo, ha pedido al Ministerio "que piense en la situación en la que se está dejando a los abogados, a los procuradores", que "en tanto que no se resuelvan esos pleitos no pueden cobrar su minuta", algo que "está creando también un problema de sostenibilidad profesional y familiar a muchos de ellos" y "creo que este problema merece que se sienten de una vez por todas y se encuentre una solución al conflicto".