Juanma Moreno destaca la labor de las universidades en Huelva

La Universidad Internacional de Andalucía celebró ayer el acto de apertura del curso 2020-2021 de las universidades andaluzas en su Sede de Santa María de La Rábida. Un evento que supone el inicio oficial de la actividad universitaria en la comunidad autónoma y que contó con la presencia de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, además de la participación de rectores andaluces y otras autoridades.

Juanma Moreno ensalzó el papel de las universidades en esta crisis y agradeció “su solidaridad y responsabilidad” tras destinar 135 millones de su remanente para financiar el fondo de emergencia social y económica para mitigar el impacto de la crisis de la Covid-19, por lo que sostuvo que es “de justicia” que los andaluces conozcan el esfuerzo realizado por las instituciones académicas.

El presidente de la Junta aprovechó la ocasión para anunciar la transferencia de 61 millones de euros a las universidades públicas andaluzas procedentes del tramo educativo de ayudas estatales para afrontar los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia de la Covid-19.

Así, declaró que ayer mismo dio la orden para que se transfieran las ayudas a las distintas universidades públicas al objeto de compensar el esfuerzo económico realizado por los centros para afrontar las exigencias derivadas de la pandemia del coronavirus.

Moreno destacó que el presupuesto para las universidades alcanza los 1.867 millones de euros, lo que supone un 21% más que lo destinado en los presupuestos. En esta misma línea, recordó que ya se ha liquidado la deuda de la administración regional con las universidades, puesto que se han abonado en dos años un montante de 187 millones.

Subrayó el reto que supone la digitalización de las universidades para caminar hacia “la universidad 4.0”, y anunció que el próximo martes dará a conocer el resultado de la auditoría encargada a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), puesto que serán recomendaciones para “ganar en eficiacia y eficiencia de cara a las demandas de nuestro tiempo”.

El objetivo es conseguir un sistema que se adapte a las demandas y solicitudes actuales y de futuro al objeto de ser, desde las universidades, “canalizadores del talento” con el fin de conseguir una sociedad andaluza “más competitiva” y donde se incentive la investigación “de manera estructural”.Moreno dejó claro que el Gobierno andaluz será “el mejor aliado” de las universidades, y que hay que trabajar para que el sistema universitario “afronte esa transformación pendiente” de cara a “ajustarse a las demandas laborales y los nuevos perfiles que exige la sociedad actual”. Por ello, se mostró convencido de la necesidad de sacar un nuevo mapa de titulaciones y “2021 tiene que ser el año en el que esa nueva oferta esté disponible”.

En su discurso, abogó por un sistema de financiación que refuerce “la autosuficiencia” de las universidades, a la par que afirmó que su afán es contar con más recursos para los servicios públicos, pero llamó la atención sobre la dotación extra y nueva planificación que se ha tenido que hacer ante la pandemia del coronavirus. “Tenemos que entender todos que estamos en un momento tremendamente complejo pero entre todos lo vamos a superar”, incidiendo en la relevancia del “diálogo y el esfuerzo colectivo” para ello.

Margarita Clemente, catedrática de la Universidad de Córdoba, fue la encargada de impartir la lección inaugural con título ‘El comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres’. Una ponencia donde repasó la gestión y conservación de especies en comercio a escala global, el impacto ambiental de esta actividad, las consecuencias del comercio ilegal y las estrategias de su uso sostenible. El rector de la UNIA, José Ignacio García, reivindicó durante la apertura de curso el esfuerzo de las universidades para gestionar las consecuencias de una situación sanitaria, que “ha arrollado como un tsunami la educación a todos sus niveles”.

Durante su intervención, el rector destacó que, en la actual situación, “el papel de la ciencia es vital”. “La solución pasa por más ciencia, más investigación y más universidad. No hay mejores salidas ni caben atajos”, ha dicho. Algo que, a su juicio, contrasta con el sistema de ciencia español “tocado tras años de recortes”, con una inversión “poco más de la mitad de la media europea” y con una plantilla escasa y envejecida.

José Ignacio García decidió apostar por destinar una parte de los fondos europeos para la recuperación tras la Covid-19 a la atracción y a la retención del talento. “Cada euro invertido ahí tiene importantes retornos, no solo científicos sino también económicos para la sociedad. Porque no basta con invertir en infraestructura: hacer un laboratorio es fácil, tener los mejores investigadores, en cambio, no lo es”, ha subrayado.

Ante ello, el rector puso la UNIA al servicio de la comunidad andaluza para impulsar una iniciativa que fortalezca este extremo. Así, anunció tener ya diseñado el programa UNIA Academia, que actuaría en un doble sentido. Primero, reforzando y fidelizando a aquellos investigadores excelentes que ya trabajan en la región con financiación a su actividad académica y científica durante cinco años. Segundo, a medio plazo, con contratos competitivos “para atraer a las mejores mentes en las áreas de mayor trascendencia estratégica para Andalucía”.

Junto al desafío de la I+D y de la digitalización de la enseñanza, García Pérez señaló la necesidad de una mejor conexión entre la formación y las demandas productivas. En esta línea, quiso informar sobre la puesta en marcha del Observatorio UNIA sobre nuevos perfiles profesionales. Para avanzar en este sentido, la UNIA pondrá en marcha a partir del curso 2021-2022 los dos primeros másteres duales de la comunidad. Para el rector de la UNIA, los retos a los que se enfrenta el sistema público universitario requieren de “una financiación suficiente en magnitud y equilibrada en su distribución” y un “marco normativo estable que facilite optimizar la oferta académica y encarar con seguridad los cambios organizativos que, sin duda, serán necesarios para afrontar la crisis en la que ya estamos inmersos”. Ante ello, reclama un modelo de financiación “que nos aporte suficiencia y certidumbre”, desde un horizonte plurianual.

Pero, mientras se avanza en esos desafíos, José Ignacio García apuesta por la necesidad de “seguir caminando” tras la crisis sanitaria. “Era importante volver a abrir las puertas, seguir aprendiendo cada día, como hemos hecho siempre, dando lo mejor de nosotros para salvaguardar el futuro de las nuevas generaciones. La educación, el conocimiento, el talento son promesas de un mañana mejor y todos estos elementos se encuentran aquí, en la Universidad andaluza”, concluyó.

La pandemia por coronavirus fue una de las protagonistas del acto, que tuvo lugar al aire libre bajo estrictas medidas sanitarias, con limitación de aforo y con una emisión vía streaming para abrirlo al conjunto de la sociedad.