Jóvenes inician en Huelva un proyecto social para ayudar a personas sin recursos

Movimiento Joven Siglo XXI inicia un proyecto social para ayudar a personas sin recursos, que se lleva a cabo bajo el lema Coge lo que necesitas o deja lo que puedas. Con este fin ha instalado lo que denomina un punto interactivo en la capital onubense, concretamente en la céntrica calle 3 de Agosto, donde todo aquel que quiera colaborar con la iniciativa puede llevar productos alimenticios así como otro tipo de artículos.

David Gómez, uno de los integrantes de Movimiento Joven Siglo XXI, señaló que el proyecto surgió a través de una idea de ayudar a personas que subió a Instagram, le respondieron cuatro chavales con los que se ha creado Movimiento Joven Siglo XXI , que “está creciendo de manera descontrolada”.

El proyecto se basa en el convencimiento de estos jóvenes de que “la sociedad está un poquillo quebrantada, los cimientos de la sociedad no estaban funcionando como nosotros realmente pensábamos que deberían funcionar, que existía una capa de invisibilidad para todas las personas que residen en la calle o que no tienen esos subsidios necesarios para salir adelante”, por lo que consideran necesario “tender un puente entre las personas que tienen recursos y las que no los tienen”, esa es la idea fundamental del proyecto.

Se trata de “pasar de ayudar a una, dos o tres personas de manera independiente a crear un punto interactivo en la ciudad, donde la gente pueda dejar los recursos que quiera y los que los necesiten hablen con nosotros y proporcionárselos”.

La finalidad es que el punto interactivo que está funcionando las veinticuatro horas del día lo siga haciendo sin que los jóvenes tengan que estar pendiente de ello, que lo haga de manera automática. En principio, los chavales le están haciendo un seguimiento , “estamos intentando educar de manera social a todos los que se acercan, para que no cojan todo, que piensen en el resto, y a la gente que ayuda se lo agradecemos personalmente”.

El objetivo es, si la sociedad apoya la iniciativa, mantener el punto interactivo en la calle 3 de Agosto e instalar otros cinco más, en distintos barrios.

Gómez lleva ayudando a personas de manera desinteresada desde hace unos cuatro años, con un proyecto personal, que se puede ver en sus redes sociales, en el que las fotografía y cuenta su historia, y para poner en marcha este otro proyecto pensaron en un sitio “donde el flujo fuera muy grande, tanto de personas con suficientes recursos económicos para apoyarlo como desfavorecidas”, la calle 3 de Agosto era “perfecta” para iniciarlo y empezaron el pasado jueves. “Es increíble el apoyo que estamos recibiendo”.