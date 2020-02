José Manuel Andújar: “El proyecto CEUS es la tercera revolución industrial en Huelva”

Las cuatro letras que conformarán, si todo el mundo cumple con su papel, el centro de experimentación de vuelos no tripulados, el proyecto CEUS, nunca estuvieron pronunciadas de manera más contundente. Sabe de lo que habla y lo hace con pasión. Ha comenzado la casa por sus cimientos, con la formación de los profesionales y ahora, que lo ve tan cerca, no quiere que Huelva pierda una oportunidad que puede ser histórica. Está convencido de que, esta vez, no la dejará escapar.

–Dentro de su faceta universitaria, ¿cuándo pone en marcha el máster en vuelos no tripulados en la Universidad de Huelva y por qué?

–Desde hace ya bastante tiempo, desarrollamos proyectos de investigación con el Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales, en el paraje de El Arenosillo. Hemos participado desde el principio en el denominado proyecto CEUS.

–¿En qué consiste?

–Desde nuestro punto de vista, nos lo planteamos con tres patas; una científico-tecnológica, otra económica y la formativa.

–Esta última surge por una necesidad, según veo.

–Este proyecto necesita ingenieros, así como de otras carreras. Gente formada en unas tecnologías que no se imparten en la universidad, muy novedosas que, si bien tienen relación con la aeronáutica y la informática, son más específicas porque este tipo de sistemas lo son. Nos pareció muy interesante pensar que podíamos formar en Huelva a las personas que, cuando CEUS se pusiera en marcha, la mano de obra especializada que necesitara la tendríamos aquí y la íbamos a formar aquí, en la Universidad de Huelva, algo que iba a singularizarla porque eran unos estudios únicos en España y en Europa.

–¿Cuándo comenzaron?

–Fue en el año 2015 y en ese momento no había en ninguna universidad europea un máster de este tipo y pudimos decir que Huelva fue la primera en tener estos estudios.

–Van varias promociones. ¿Cuánta gente han formado?

–Aproximadamente a unas cien personas. Además, me llena de orgullo decir que el grado de inserción laboral, incluso a pesar de que el proyecto CEUS no se ha puesto en marcha, es prácticamente del cien por cien. La razón es que el máster está muy bien enfocado, porque se ha hecho de acuerdo con las empresas y en ellas participan de una manera muy importante.

–¿De qué empresas estamos hablando?

–Son unas 30 y entre ellas están las más importantes en todo el mundo en el campo de la aeronáutica y sistemas pilotados de forma remota. Participan en su plan de estudios y vienen una vez al año al máster a contarles a los alumnos qué es lo que hacen, cuáles son sus proyectos. También vienen a captar alumnos. Si a eso le unimos que el 40% de su formación la hacen en sus propias empresas y que su proyecto fin de máster lo hacen en esas empresas, no en la universidad, explica que esa sociedad quiere que se quede a trabajar con ellos, porque son una mano de obra muy cualificada.

–Por poner ejemplos, los alumnos están trabajando en Airbus, Boeing, Lockheed Martin o Indra.

–En las empresas más importantes del sector aeronáutico y tecnológico.

–Supongo que le tiene que llenar de orgullo.

–Pues sí. Me siento orgulloso primero por mi universidad, que es de tamaño mediano, periférica y joven que ha conseguido especializarse en estudios que son punteros a nivel internacional. Y también porque casi cien personas han adquirido su condición de profesionales de muy alta cualificación y muy bien remunerados. Ahora estoy más contento todavía porque CEUS va a ser una realidad y la ilusión por formarse es todavía más importante a partir de estos momentos. Tendremos más capacidad de llevarlos adelante. En Huelva tendremos la empresa que más profesionales va a captar.

–¿Está seguro de que el proyecto se va a llevar a cabo?

–Si hubiéramos hablado hace dos meses, estaría más indeciso. Se han dado una serie de acontecimientos diarios que hacen que es casi imposible que se pare. Las obras van a comenzar antes de octubre de este mismo año.

–Tiene que hacerlo porque si no caduca la Declaración de Impacto Ambiental.

–Por eso estoy convencido de que será una realidad.

–Las primeras obras estarán previstas para el año 2023. ¿Puede ser una buena fecha?

–El CEUS se va a poner en marcha en fases; la primera fase estará lista en el año 2021, que son los trabajos para construir una pista de aterrizaje y un hangar. Eso le permitiría operar ya. La tecnología más importante ya la tienen en el INTAdel Arenosillo con los mejores sensores que existen en el mundo, algo que es necesario. En años sucesivos se irán completando las instalaciones requeridas para hacer del CEUS el centro de este tipo más importante de Europa.

–Lo que está claro es que si no empieza antes de octubre, lo perdemos definitivamente.

–El INTA ya ha ejecutado la compra de los terrenos al Ayuntamiento de Moguer y la Junta ya ha hecho una modificación presupuestaria para asignar dos millones de euros. Con eso y con lo que ponga el Ministerio de Defensa, hay recursos suficientes como para poder empezar antes de octubre.

–¿Cómo le explicamos a los onubenses la importancia de un proyecto como este?

–CEUS va a poner a Huelva en el punto más alto de la tecnología de sistemas tripulados de forma remota, que no olvidemos que serán los aviones del futuro. Primero se empezará con labores de vigilancia y transporte de mercancías y después pasaremos a pasajeros. Hoy ya tenemos la tecnología para que un avión pueda despegar de Huelva y llevar fresas a Holanda. Lo que falta es la normativa aeronáutica. Si además, conseguimos que los ayuntamientos de la zona se mancomunen para ofrecer a las empresas las mejores condiciones para esas empresas que vendrán a instalarse, se puede afirmar que CEUS va a transformar a Huelva.

–Estamos hablando de la industria auxiliar, un parque aeronáutico donde vengan esas empresas a instalarse.

–Todas las empresas que fabriquen esos sistemas, van a venir a certificarlos. Además, tendrán que realizar muchos desarrollos de esos sistemas, con lo que es lógico pensar que se instalarán aquí. No es práctico que estén yendo y viniendo desde sus países. Si eso ocurre, podemos tener miles de puesto de trabajo, de un enorme poder adquisitivo y una gran capacidad de compra. Eso influye en los comercios y en toda la actividad de la zona. Esto va a ser la tercera revolución industrial, después de las del siglo XIX y la de los años 60 y 70. Ésta viene con una enorme capacidad de generar empleo y de no generar contaminación.

–Se habla de un nuevo modelo industrial.

–Sin lugar a dudas y este puede ser el punto de partida. Esto va a ayudar a invertir la trayectoria tanto de población que tenemos cada vez menos, como con el paro, que somos la tercera provincia con más desempleo de Huelva. Además, el paro en Huelva es estacional , es decir, la evolución del paro tiene un diente de sierra, que coincide con las campañas agrícolas y con el turismo.

–Le veo muy optimista.

–Soy un enamorado de mi tierra. Me fui de Huelva y volví con la ilusión de hacer todo lo que pudiera por ella y eso es lo que trato de hacer desde mi posición en la universidad. Mi abuelo le decía a mi padre que Huelva tenía unas oportunidades increíbles de desarrollarse y eso me lo decía mi padre a mi. Ahora se lo digo a mis hijos y espero que estos se lo digan a mis nietos de otra forma, que Huelva es maravillosa y que se vive bien con pleno empleo.

–Ese empleo tiene que ver con la falta de formación que tradicionalmente se ha vivido en Huelva.

–Por eso en Madrid hay pleno empleo, porque encuentran las personas formadas que necesitan. En el CEUS pretendemos que eso se revierta y que las necesidades de empleo, se cubran desde aquí. No necesariamente con gente de Huelva, porque tenemos estudiando gente de fuera. Hoy, tenemos 14 preinscritos para el año que viene y todos son extranjeros.

–¿Cómo es posible que llevemos con este proyecto desde 2011?

–Se han dado muchas circunstancias. Lo primero es que es un proyecto muy complejo. Vivimos en la provincia más protegida, del país más protegido de Europa. Hacer cualquier proyecto tiene una cantidad de trabas administrativas y hay que pasar una cantidad de etapas enorme. Conseguir la Declaración de Impacto Ambiental fue muy complicado. Por poner un ejemplo, la pista fue cambiada 13 veces, por sendas de linces o por plantas endémicas. Al final la pista se va a instalar en el lugar menos idóneo porque será necesario soterrar una línea de alta tensión, lo que encarecerá el proyecto en dos millones de euros, pero ha sido la ubicación que se ha podido consensuar para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental. Eso ha llevado años. Ha habido que poner de acuerdo a dos administraciones, la regional y la nacional, además de la local, si bien tengo que decir que el alcalde de Moguer desde el principio ha estado volcado en el proyecto. Con todas las vicisitudes políticas que ha tenido España en estos últimos tiempos, se llegó a una situación en 2015 que había fondos de la Unión Europea, pero no había tiempo para gastarlos.

–¿No ha habido dejadez por parte de unos y otros, sin personalizar en nadie en concreto?

–No ha habido dejadez, ni por parte de la Universidad, ni por parte del INTA en Huelva. Sí la ha habido por el INTA en Madrid por la Junta de Andalucía y por el Gobierno central. En el caso andaluz, ha habido desconocimiento y falta de interés por el proyecto, de comprender lo importante que era, no para Huelva, sino para Andalucía.

–¿Es una oportunidad tan grande como dicen?

–En España hay dos polos aeronáuticos importantes; el primero es Madrid y el segundo en Andalucía. Con CEUS, el de Andalucía será el más importante de los dos. Será trascedente, de una manera especial para Huelva, Sevilla y Cádiz, pero eso no excluye al resto de provincias. Habrá una cantidad de oportunidades de trabajo importante para toda Andalucía.

–¿De qué cantidad estamos hablando?

–En Sevilla no se hacen aviones, se montan y genera 11.000 empleos para un sólo avión. Imaginemos si todos los aviones de Europa tienen que pasar por aquí.

–O por ejemplo las presentaciones que se hagan de ellos con medios desplazados de todo el mundo hasta Huelva.

–No sólo lo va a presentar aquí, sino que se va a desarrollar así. CEUS tiene parte de culpa de que el desarrollo de Europa esté por detrás de Estados Unidos. Cuando CEUS se ponga en marcha, Airbus tiene previsto poner en marcha un RPAS (vehículo aéreo controlado a distancia) de altitud media y largas distancias. España acaba de comprar cuatro Predator porque Europa no los fabrica. Hay un acuerdo de varios países europeos para fabricar su versión.

–¿Cómo ha influido el tema militar en el CEUS?

–Ha servido para impulsarlo de una manera decidida.

–¿Hablamos de cientos de millones de euros de inversión?

–No, de miles de millones.

–Y no estamos para dejarlo pasar.

–Lo que CEUS va a generar con el tiempo, son miles de millones.

–¿De dónde saca esa cifra?

–Un RPAS como el Predator, vale unos 40 millones de euros, más que todo el proyecto CEUS. El proyecto de Airbus, se prevé adquirir 300 unidades. Estamos hablando de 12.000 millones de euros. Y eso con un solo avión.

–¿Habrá la posibilidad de contar con fábricas de aviones?

–Sin duda. Por ejemplo en la zona del Puerto, o en el Parque Empresarial. Una vez que lo pongamos en marcha, tendremos todo ese desarrollo.

–¿Seremos capaces de conseguirlo en Huelva?

–Estaba perdido y al final será una realidad. Estoy convencido de que se conseguirá captar esa inversión para Huelva. Estoy convencido que lo veremos. Sería el tren más importante que Huelva ha perdido en su historia.