JSA y PSOE ponen en marcha una campaña contra el veto parental

Juventudes Socialistas ha puesto en marcha una campaña contra el veto parental. La misma ha sido presentada por el secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Andalucía, Álvaro Espina, la secretaria general de JSA-Huelva, Teresa Castellano, y el secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, en el transcurso de un reparto informativo a las puertas de la Facultad de La Merced en la capital.

Para el secretario de Organización de JSA, “este veto parental es una censura educativa en toda regla que atenta contra el derecho a una educación integral, contra la autonomía y la independencia de los centros educativos, ya que pretende que los padres puedan vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias que son curriculares, obligatorias, evaluables y programadas por los centros educativos”. De hecho, de tales actividades incidía en que "son el mejor antídoto para evitar el bullying, el abuso o la discriminación en las aulas. La derecha y ultraderecha pretenden con este veto que no se eduque en igualdad, diversidad y en convivencia”.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria general de Juventudes Socialistas de Huelva, Teresa Castellano, quien ha manifestado que “el PSOE ha apostado desde siempre por una educación gratuita, de calidad, en la que todo el mundo tenga cabida, por lo que no vamos permitir que entre el fascismo y rompa esa igualdad. Frente a unas políticas de derechas que quieren que las escuelas vuelvan a ser temas tabú y que la homosexualidad, la violencia, la diversidad sean palabras de las que no se puedan hablar, nos tendrán enfrente porque no vamos a consentir ni un paso atrás en derechos y libertades conseguidas durante todos estos años".

A juicio de Álvaro Espina, “todos los gobiernos deben velar por garantizar los derechos de los niños y, lamentablemente, en Andalucía este Gobierno no lo hace porque el veto parental es una realidad pactada entre el Gobierno andaluz y Vox en el acuerdo de presupuestos para el año 2020, con un PP-Cs que hincan la rodilla ante las exigencias de Vox”. Por ello, ha indicado que desde un Gobierno progresista en Madrid, y desde JSA y el PSOE de Andalucía nos tendrán enfrente para evitar cualquier tipo de iniciativa que vaya dirigida a socavar los derechos a una educación pública”.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha anunciado que esta formación va a llevar mociones a todos los municipios de la provincia y en la Diputación “para defender cuestiones tan básicas como artículos de la Constitución, ya que con el veto parental se está vulnerando la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, además de generar una desconfianza absoluta hacia los docentes, que en el caso de la educación pública son profesores de una elevada calidad”.

Asimismo, ha indicado que “desde el PSOE también vamos a pelear para que no se dé ni un paso atrás en los derechos que se han conseguido en este país y en Andalucía en el colectivo LGTBI y, por supuesto, en la lacra que supone la violencia de género, con partidos en la cámara autonómica que están poniendo encima de la mesa debates que son peligrosos”.

En este sentido, ha recordado el asesinato en lo que llevamos de año de siete mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, “y nos encontramos con un PP y Ciudadanos que lo que están haciendo es blanquear las políticas contra la violencia de género que quiera llevar a efecto Vox; al igual que ocurre con este veto parental”. Por ello, ha enfatizado que “la ciudadanía tiene que tener muy claro que en el PSOE va a encontrar a un aliado para que sus hijos se eduquen en libertad”.