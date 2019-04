Independientes por Aljaraque considera el puente Sifón un peligro que “raya lo penal”

Independientes por Aljaraque exige una intervención “inmediata” en el puente Sifón, al que califican como “un peligro que raya lo penal”. La infraestructura es una de las vías de comunicación fundamentales entre Aljaraque y Huelva. El número uno de la candidatura Independientes por Aljaraque, José Luis Barragán, formación que quedó constituida hace unos días a partir del colectivo Cambiemos Aljaraque, pide medidas de urgencia en la conexión de la localidad con la capital.

Barragán manifiesta que “la peligrosidad que a día de hoy supone el puente sifón no se puede soportar más”. “Creo que la situación que los conductores y viandantes deben soportar es tan grave que raya la denuncia penal”, enfatiza.

El líder municipal denuncia “el deplorable estado de la calzada, de la barandilla, del alumbrado, del carril multimodal, de la señalización... Y no valen las excusas, esto se encuentra a la vista de todos y si no se ha hecho nada es sencillamente porque a los vecinos de Aljaraque se les considera ciudadanos de segunda, por no decir de tercera”, subraya. Con esta situación “hay que acabar de una vez por todas”.

Según el político onubense, residente desde hace dos décadas en Aljaraque, “la pésima señalización clama al cielo”. “Tienes que saber el camino con los ojos cerrados, ni siquiera sirve poner el GPS porque se vuelve loco”. El arreglo del puente es una prioridad de Independientes por Aljaraque. En este sentido, manifiesta que la iniciativa “va más allá de ideologías y tiene como objetivo defender por encima de todo a Aljaraque y a los aljaraqueños, que en los últimos tiempos han comprobado en primera persona, y no en pocas ocasiones, que quienes han dirigido el Ayuntamiento no han sabido responder a las necesidades del municipio, abandonado en múltiples facetas” tanto “los actuales dirigentes como los anteriores”.

Barragán considera que “Aljaraque tiene todo lo que se necesita para ser una ciudad habitable, amable, transitable, ordenada, limpia, próspera, desarrollada, en continuo avance: espectaculares zonas verdes; potenciales áreas para el progreso tanto comercial como industrial y de servicios, lo que son pilares fundamentales para la creación de empleo; o calles acogedoras donde se percibe el amor con que cada familia cuida su hogar”. Por ello, “es un delito no explotar todas estas posibilidades y en su lugar optar por el abandono y la desidia de quienes hoy gobiernan y también de los de antes”.