El IAJ pone en marcha 43 talleres de mediador en salud en Huelva

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) ha puesto en marcha en Huelva las acciones formativas dirigidas al alumnado mediador en salud del Programa Forma Joven 2021, con la programación de 43 cursos que se desarrollarán hasta finales de junio y que están dirigidos al alumnado de institutos de Educación Secundaria de toda la provincia para abordar temáticas como la prevención de la adicción al juego on line y de la violencia de género, la educación sexual, la igualdad y el uso responsable de las TIC.

La asesora de programas del IAJ en Huelva, Marina Gómez, ha explicado que “el Programa Forma Joven, con 20 años de trayectoria, tiene por objeto mejorar la respuesta de los adolescentes y jóvenes a los problemas de salud. Se trata de acercar a la juventud andaluza a actividades de promoción de la salud y de prevención de los riesgos asociados a la salud. Este programa tiene como objetivo promover una estrategia de salud dirigida a fomentar entornos, hábitos y conductas igualitarias y saludables entre los jóvenes andaluces.”

“Las acciones formativas –explica Gómez– van dirigidas a los alumnos que son mediadores en salud y que desarrollan su labor en los centros de Enseñanza Secundaria de la provincia, concretamente los destinatarios son jóvenes de 2º de ESO y de 1º de Bachillerato que se encuentran inscritos como mediadores en salud en sus respectivos centros educativos.”

El pasado mes de marzo se pusieron en marcha en Andalucía un total de 342 cursos en el ámbito educativo pertenecientes a este programa, 43 de ellos en Huelva, repartidos en cuatro centros educativos de la capital y seis centros de la provincia, incluidos en el marco del Programa para la Innovación Educativa HHVS Forma Joven en el ámbito educativo, convocado por la Consejería de Educación y Deporte para el curso 2020/2021.

Marina Gómez ha explicado que los centros colaboradores son el IES La Alborá, de Alosno; IES Odón Betanzos de Mazagón; IES Carabelas de Palos de la Frontera; IES Don Bosco de Valverde del Camino; IES Tres Molinos de Villanueva de los Castillejos; IES González de Aguilar de Ayamonte; IES Pintor Pedro Gómez de Huelva; IES La Marisma, de Huelva; IES José Caballero de Huelva y el IES Estuaria de Huelva.

Marina Gómez destaca el “papel primordial para el buen desarrollo de este programa, de los alumnos jóvenes mediadores y mediadoras, que son los encargados de hacer llegar a los jóvenes de su entorno educativo, información sobre hábitos de vida saludables y prevención de riesgos, así como servir como puente o enlace entre sus compañeros y compañeras y el equipo de profesionales que hay a su disposición en las asesorías Forma Joven.”

Este programa, con un planteamiento diferente, se desarrolla también fuera del ámbito educativo, promovido por la Consejería de Salud y Familias, desarrollándose en los Puntos Forma Joven, ubicados en los diversos espacios frecuentados por la población juvenil.

Temáticas Forma Joven Huelva

Las acciones formativas pertenecientes a Programa Forma Joven que van destinadas al alumnado onubense abordan dos líneas de actuación.

La primera de ellas se dedica a Sexualidad y Relaciones Igualitarias, con contenido dedicados a la sexualidad como parte de la vida, orientación sexual, prácticas responsables, prevención de riesgos y relaciones igualitarias y afectivas sanas. Los talleres de esta primera línea formativa llevan la siguiente temática: 1. Conceptos básicos sobre el VIH; 2. La nueva Sexualidad en la era de la Covid-19; 3. Mitos del amor romántico: monogamia o no monogamia; 4. Prevención combinada frente al VIH y Otras ITS; 5. Serofobia, estigma y discriminación; 6. Ética de la igualdad en las relaciones sexuales y amorosas; 7. Hablemos de las nuevas masculinidades; 8. No todo vale; 9. Socialsex. El juego de la Sexualidad; 10. Relacionándonos entre iguales.

La segunda línea formativa se dedica al Uso positivo de las TIC: Prevención de adicciones al juego, especialmente on line. En las que se distribuyen talleres relacionados con: 1. La Educación Emocional: caminos para conocer mis propios talentos; 2. Aplicaciones del Mindfulness y la musicoterapia en la prevención de las nuevas adicciones on line y ludopatía.