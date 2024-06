Jaime Fleming, nota más alta de Selectividad 2024 en Huelva: "No tengo grandes trucos: confía en ti mismo y desconecta cuando lo necesites"

Un 13,975 ha sido la nota que ha logrado Jaime Fleming Pérez en la categoría de admisión de la Selectividad 2024 en Huelva. No tiene grandes trucos para unos resultados brillantes. Aconseja "conocerse a uno mismo" y "adaptar tu tiempo y tu espacio a tu forma de estudiar".

"No he dejado de disfrutar de mi tiempo de ocio porque pienso que es fundamental saber desconectar de los estudios. Es una forma de descanso más", cuenta a Huelva Información. Reconoce que las tres últimas semanas han sido más duras de lo que esperaba. Por suerte para el estudiante, parece haber merecido la pena: está un paso más cerca de estudiar el Grado en Medicina. "Siempre he sacado buenas notas, aunque los dos últimos años han sido más duros y he tenido que trabajar mucho", afirma. "Segundo, concretamente, ha sido muy intenso y ha pasado volando".

"Hay que conocerse a uno mismo y confiar. Cada persona es un mundo y tiene una estrategia distinta". Sobre su método de estudio, prefiere estudiar de día y organizarse el tiempo antes de comenzar con la materia. "Me levantaba a las 8:00 de la mañana, comía a las 14:00 y me volvía a poner a las 16:30. No hay que tener miedo a cambiar horarios, simplemente hay que explorar lo que mejor te funciona", recomienda.

Ir al gimnasio tres veces en semana, dormir "lo máximo posible" cada día y fútbol -o cualquier otro deporte- como método de desconexión han sido, junto a sus amigos/as del Colegio Colón Maristas y "los mejores profesores", los aliados para lograr unas calificaciones dignas de recordar.

¡Triple empate en el acceso a la Selectividad 2024 de Huelva!

Los estudiantes que se presentaron los pasados días cuatro, cinco y seis de junio a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso y Admisión a la Universidad ya han podido conocer, una semana más tarde, los resultados provisionales de sus exámenes.

Según la Vicerrectora de Estudiantes, Ángela Sierra, un total de 2.500 estudiantes –de 2.586 convocados– se presentaron a la PEvAU en las sedes de la provincia, distribuidas en los campus de la Onubense y en Aracena.

Hasta 1.994 estudiantes han obtenido el apto en la convocatoria ordinaria de la PEvAU, un 96,1%, frente al 3,9% restante que han sido estudiantes no aptos. Un total de 425 estudiantes se han presentado solo a admisión con el objetivo de mejorar su nota.

Asimismo, la vicerrectora ha precisado que las mejores notas de acceso -media entre bachillerato y exámenes PEvAU- corresponden en un triple empate a dos estudiantes del Colegio Colón Maristas (Jaime Fleming y Martín Pastoriza) y a una estudiante del Colegio Tierrallana (Sofía Mateo) a quienes la Universidad de Huelva ha querido felicitar por sus resultados de 9,975 en acceso. Por otra parte, la mejor nota de admisión la ha conseguido Jaime Fleming, con un 13,975.

Desde el 14 al 18 de junio estará abierto el plazo de reclamaciones y se inicia la preinscripción, el periodo de presentación de solicitudes de admisión para los estudiantes de nuevo ingreso, que va desde el 13 al 24 de junio.

Las listas con la primera adjudicación de las plazas se publicarán el cuatro de julio, dando paso al primer periodo de matrícula entre el cuatro y el diez de julio. Toda la información del resto de adjudicaciones y de la convocatoria extraordinaria puede consultarse en las webs del Servicio de Gestión Académica de la UHU y del Distrito Único Andaluz.

Finalmente, la Universidad de Huelva informa que el próximo sábado 13 de julio celebrará unas Jornadas de Puertas Abiertas para que las familias e interesados puedan visitar la nueva residencia universitaria en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00.