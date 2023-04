¿Huelva pudo ser la capital de la Atlántida?

La historia de la Atlántida permanece para muchos envuelta en fantasía y destinada al entretenimiento reduciéndose a una leyenda. En el libro 'Atlántida. La Luz de Occidente' se retrata una hipótesis resultado de una investigación que traspasa las fronteras del paradigma que actualmente se encuentra vigente. El relato invita a sumergirse en la tarea de discernir qué hay de leyenda de realidad histórica a la que se refiere Platón.

En el relato de Platón se habla de que la capital de la Atlántida, Atlantis, se encontraba a nueve kilómetros de la costa en el estuario de un río. “En el Golfo de Cádiz hay diferentes estuarios por lo que hay varias posibilidades como Doñana, Huelva o Sanlúcar de Barrameda”, señaló José Orihuela, el autor del libro.

En el curso de la UNIA del pasado verano el profesor Orihuela ya habló de que “hay 200 ubicaciones distintas, unos dicen que están en la Antártida, otros que en África o en Sumatra”, pero Platón, “que es la fuente primaria, decía que estaba más allá de las estelas herácleas, es decir, en el Estrecho de Gibraltar”.

Además, recuerda que “la línea de costa hoy no es la de hace varios miles de años”, por lo que quizá los restos habría que plantearlos en otro escenario que no sea el litoral actual por lo que no tendría sentido buscar las pruebas en los yacimientos conocidos. El propio mito así lo induce al señalar un cataclismo como el origen del final. La moderna costa de Huelva, por ejemplo, sufrió alteraciones significativas hace menos de 300 años con el terremoto de Lisboa.