Huelva es la quinta provincia de España donde más se usan los juguetes sexuales

Según el último estudio de Diversual (una popular tienda online de distribución de artículos para adultos) sobre el uso de juguetes eróticos en España, Huelva se coloca como una de las provincias que más utilizan este tipo de productos. Se trata de un estudio realizado en junio de 2023 con una muestra de 5.054 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente, a través de sus canales sociales y listas de suscripción.

El 31,3% de la población española usa los juguetes sexuales entre 2 y 3 veces por semana, estando la media mensual de uso en 7,13 veces al mes. En España, la provincia en la que se usan con más frecuencia es León, con una media de 10,45 veces. Sin embargo, Huelva le sigue de cerca. La onubense ocuparía el quinto lugar de todo el mapa español en frecuencia de uso de juguetes sexuales, con 8,73 veces de media mensual. Por contra, la provincia que menos veces al mes usa juguetes sexuales es Zaragoza, con una media de 5,42 veces.

Por su parte, un 30,2% de las personas usan juguetes sexuales en solitario menos de 1 vez a la semana, seguido de un 23,5% que los usa de 2 a 3 veces.

Así, según el estudio, las personas que tienen sexo varias veces al día con una pareja son las que más juguetes en solitario usan, siendo un 11,74% del cómputo total en nuestro país. Es más, es curioso cómo el informe de Diversual muestra que para los momentos de placer, un 83,8% de las personas prefiere a una pareja sexual con juguetes, frente a solo un 13% que prefiere optar únicamente por la pareja.

La principal motivación para usar juguetes en las experiencias sexuales en solitario de las personas encuestadas es descubrir nuevas sensaciones, con un 60%. La siguiente razón es disfrutar de orgasmos más intensos, con un 46%. Conocerse mejor sexualmente es la tercera motivación para usar juguetes, con un 38,9%.

En contraposición, el principal motivo para usar juguetes sexuales en las experiencias sexuales con pareja es añadir juego para un 58% de las personas encuestadas. La siguiente razón, con un 47,7% es descubrir nuevas sensaciones. La tercera razón es romper con la rutina, con un 41,1%.

Un 39,4% de las personas usan juguetes en sus experiencias sexuales en pareja la mayoría de las veces, seguido de un 30,4% que los usa la mitad de las veces. Un 26,5% de las personas usan juguetes en sus experiencias sexuales en solitario la mayoría de las veces, seguido de un 26,1% que los usa pocas veces.

¿Cuántos juguetes sexuales tienen en total?

El 61,3% de las personas encuestadas tiene de 2 a 5 juguetes sexuales, mientras que el 20,3% tiene entre 6 y 10 juguetes eróticos. En este caso, Huelva también se coloca por encima de la media, ya que a nivel general, los españoles tienen 4,32 juguetes sexuales, mientras que en Huelva, cerca de 4,6.

Igualmente, el 90,8% de las personas sí ha regalado o regalaría un juguete sexual a su pareja, frente solo un 9,2% que no lo ha hecho o no lo haría. Un 98,4% de las personas se sentiría cómodo si su pareja le regalase un juguete sexual, y tan solo un 1,6% no se sentiría cómodo.

¿Qué juguete sexual es el más usado?

El juguete que más usan las personas con vulva es el succionador, con un 53,8%, seguido de juguetes tipo vibrador, con un 28,4%.

El juguete más usado por el 26,6% de las personas con pene es un juguete para parejas, seguido del masturbador manual, elegido por el 18,6%.

Igualmente, el 85,6% usa lubricantes en sus relaciones íntimas, seguido de los productos de masaje y los estimuladores con efectos, que son usados por un 27,5% de las personas encuestadas.

El mayor efecto que las personas creen que tienen los juguetes en su sexualidad es el de que sus experiencias sexuales sean más placenteras, con 67,7%. El siguiente efecto que las personas creen que tienen es el de tener orgasmos más intensos, con un 48,8%.

Además, el 91,5% de las personas han aumentado su curiosidad y el interés por prácticas sexuales nuevas e innovar en el sexo tras haberse adentrado en el mundo de los juguetes eróticos.

El 83,5% de las personas se sienten más satisfechos gracias al uso de juguetes sexuales y eso les ayuda a hablar abiertamente de ello.

De las personas usuarias de juguetes sexuales, un 41,4% habla con su pareja y/o personas cercanas de forma abierta sobre ello. Además, un 35,5% de las personas lo hablan abiertamente con cualquier persona y tan solo un 3,1% no habla de ello con nadie.

¿Por qué el resto no usa juguetes sexuales?

El 12,1% de las personas dice que el motivo principal de no haber usado juguetes sexuales es porque están satisfechos, seguido de un 5,2% cuyo motivo es tener pareja.