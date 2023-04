¿Cuánto sexo tienen al mes las parejas de Huelva?

Mucho, poco, nada, lo suficiente o nunca es suficiente. La vida sexual tanto de cada persona como de cada pareja son un mundo en sí mismas. No hay dos iguales, aunque sí una serie de patrones o estímulos más frecuentes. ¿Cuanto sexo se practica en Huelva? La provincia se encuentra por encima de la media española, al menos en cantidad. Un estudio de Diversual analiza la vida sexual de los españoles en múltiples variables y una de ellas, posiblemente la más objetivo, en el número de relaciones mensuales con otra persona sin contar las individuales.

El dato es relevante. Los españoles tienen algún tipo de relación sexual una media de 7,6 veces al mes. Hay lugares como Albacete donde la actividad cae hasta las 5,9. Es la provincia ‘menos sexual de España’. El mapa deja en buen lugar a los onubenses. En Huelva la media es de 8,27 veces al mes, un par de veces a a semana. Ojo, que es la media. La suma entre los que disfruten de una mayor actividad y aquellos que prefieren ver una serie. Este dato coloca a los onubenses por encima de la media andaluza que baja hasta las 8,30. La provincia en la que más relaciones sexuales al mes con otra persona se practica es La Rioja, con una media de 11,25 veces. Dentro de Andalucía Jaén es la más activa con 9,92. Le sigue Almería con 9,29. Cádiz con 8,90 también supera a Huelva. El resto se encuentran por detrás. En el territorio nacional por detrás de La Rioja solo León supera los diez encuentros mensuales. Por comunidades autónomas, la comunidad que más relaciones sexuales con otra persona practica es La Rioja, con una media de 11,25 veces al mes. La comunidad autónoma que menos relaciones sexuales con otra persona al mes es las Islas Baleares, con una media de 7,00 veces, seguida por Madrid con 7,05.

El estudio profundiza en cuestiones que permiten conocer los hábitos sexuales de los españoles. Este informe ha sido realizado en marzo de 2023 por Diversual con una muestra de 6440 personas de entre 18 y más de 60 años, segmentadas geográficamente, a través de sus canales sociales y listas de suscripción. El estudio completo se puede consultar aquí.

La encuesta analiza algunos detalles de la vida sexual de los españoles como la hora más habitual para los encuentros. Un 50,3% de las personas no tienen un momento preferido para tener sexo en pareja, seguido de un 25,6% que prefiere hacerlo por la noche. Todo ello pautado por nuestras propia actividad social o laboral. Precisamente por esto último, no siempre puede ser cuando se quiere y en ocasiones hay que aprovechar cuando se puede. Es lo que concluye el 47,2% de personas encuestadas que reconoce planifica el momento de las relaciones sexuales en pareja a veces, frente un 44,3% que no lo planifica. Un 75,8% de las personas alcanzan el orgasmo la mayoría de las veces o siempre teniendo sexo en pareja. Un 24,2% lo alcanzan la mitad de las veces, casi nunca o nunca. A la hora de tener un momento íntimo en pareja sucede algo similar a los horarios y la planificación. Se encuentra muy condicionado por las circunstancias familiares o personales de cada uno de los encuestados, lo que no siempre permite la libertad suficiente. Es por ello que para el 71,4% de las personas lo más habitual es el dormitorio, seguido del salón en el 11,0% de los casos.

El informe indaga en cuestiones más concretas como la duración de cada relación sexual. El 44,4% de las personas encuestadas dedica entre 5 y 15 minutos a todas aquellas prácticas que no implican penetración durante las relaciones sexuales de pareja. En Huelva ese porcentaje supera el 60%. También analiza como la evolución de nuestras relaciones sexuales influye en la vida sexual de las personas. El 67,8% de personas encuestadas cree que es más fácil encontrar parejas sexuales en la actualidad de lo que era antes. En cuanto a los medios empleados sorprende que más del 50% considera que las aplicaciones para ligar son la herramienta más útil para ello, dato que se eleva al 70% cuando se añaden las redes sociales convencionales. El clásico ligue de bar y discoteca cae por debajo del 10%. Por cierto, un 26,4% de las personas que han tenido pareja estable han sido infieles alguna vez.