Huelva encuentra en Portugal la gran aliada para conseguir el AVE

El apunte

Antecedentes: Una línea transfronteriza planteada ya en 1867. El interés en unir Huelva con el Algarve mediante ferrocarril no es nueva. Hace más de 150 años se planteó esta opción pero no llegó nunca a ejecutarse. Un anticipo de lo que vino después con la alta velocidad. El Plan General de 1867 de infraestructuras ferroviarias contemplaba cuatro enlaces transfronterizos con Portugal, a través de Tuy, La Fregeneda, Abrantes y Ayamonte. En 1885 se empezó a plantear la línea Huelva-Ayamonte y en 1893 un grupo de inversores franceses retomó la idea de unir Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio, con un proyecto de 4 millones de pesetas de la época, revisado posteriormente en 6 millones. El Gobierno luso ofreció hasta subvenciones para relanzarlo pero se descartó de lado español por seguridad nacional. Un largo camino posterior, con obras empezadas e inconclusas y nuevos impulsos de empresarios, acabó el 4 de septiembre de 1936, cuando por fin abrió la línea Huelva-Ayamonte. Estuvo en servicio 51 años, hasta el 26 de septiembre de 1987. Entonces, la Junta de Andalucía no renovó el convenio con Renfe con el que cubría el déficit de la línea, sobre todo, cuentan, ante el gran abandono que sufría por falta de mantenimiento.