El Gobierno olvida totalmente a Huelva en sus Presupuestos

Un vecino de Huelva fue premiado en el sorteo de Euromillones, horas antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, con el doble de la partida destinada en ellos a los accesos del Chare de Lepe. Un millón el premio, 500.000 euros el empujón dado ahora a unos viales imprescindibles para abrir un hospital que los espera hace dos años.

Ese mismo vecino, en un hipotético arranque de generosidad, podría costear con su premio las partidas que el Gobierno destinará en 2022 a la línea de alta velocidad Huelva-Sevilla, la autovía A-83 entre Huelva y Zafra, los terceros carriles de la A-49 entre Huelva y San Juan del Puerto y entre Huévar y Chucena, la variante de Los Pinos en la N-435 y las acciones contra la regresión del litoral onubense. Y aún le sobrarían más de 300.000 euros para algún capricho personal.

Este premio de loterías ayuda a ilustrar pero tampoco alcanza a darle dimensión al nuevo golpe de realidad que le han asestado a Huelva desde Madrid. El enésimo y más contundente si cabe. Un nuevo tren que pasa de largo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un nuevo año perdido en el que no llegarán a la provincia inversiones consideradas importantes, necesarias y esperadas. Son las mismas que hace décadas se asegura que formarán parte cada ejercicio de las cuentas del Estado, y de las que ayer volvieron a olvidarse, dejando un poco más aislada a Huelva.

Apenas llegarán 19 millones de euros en inversiones, según reza en el documento anexo de inversiones reales del proyecto de los PGE presentado ayer. Alcanzan los 23,2 millones si se añaden los procedentes de órganos autónomos, Seguridad Social y otras entidades. Pero más que números generales, destaca la ausencia de partidas que son esperadas cada año y que siguen sin asomarse más que de modo testimonial.

Porque sólo hay 34.000 euros para la línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva, que debía estar ya en contrucción, según el último estudio informativo, en tramitación ambiental desde hace año y medio sin que nada más se haya vuelto a saber.

Esa reiterada austeridad sobrevenida al tratar la inversión del AVE onubense contrasta ahora con la inyección de 245 millones que tendrá en 2022 Almería para su conexión en ese mismo tren de alta velocidad con Murcia, complemento de otros 600 con los que ya cuenta este año. También a Algeciras le cae una cifra similar, 262 millones para la conexión de su puerto con Bobadilla por tren.

En el apartado onubense de las cuentas sólo se recogen 100.000 euros para la A-83, teóricamente para aplicarse en el trazado de la autovía entre Huelva y Zafra. Sí se consignan 2 millones para la variante Beas-Trigueros de la carretera N-435, aunque ésta ya se abrió al tráfico hace más de dos años ahora.

Al mismo tiempo, muy cerca, en Sevilla, hay destinados 50 millones de euros para mejoras en el puente del V Centenario y 31 millones más también para actuaciones en la SE-40.

Además, siguiendo con las partidas de Huelva, las conexiones hacia el Chare de Lepe sólo cuentan con 500.000 euros para 2022, con una proyección de 3 millones hasta 2024, a tres años vista. Y hay 100.000 euros para el tercer carril de la A-49 entre Huelva y San Juan del Puerto, que ya se contemplaba este año para un estudio de viabilidad del que no se ha sabido nada. Y otros 100.000 para la misma actuación en el tramo de Huévar a Chucena, para prolongar el tramo de Sevilla.

Puestos a menguar en las cuentas del estado, hasta la partida reservada cada año para el control de la regresión de la costa de Huelva se queda en 200.000 euros para 2022, cuando hace dos años llegó a 4,3 millones y a 2,6 millones el pasado.

Por otro lado, la presa de Alcolea tiene consignados cero euros para el año que viene. Los mismos que el Canal de Trigueros, después de que ambos contaran al menos con 1.000 euros en este 2021 que se acaba.

Más que eso, del desdoble del túnel de San Silvestre no hay constancia explícita en las cuentas presentadas por el Gobierno. Ninguna partida, a menos que forme parte de actuaciones generales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de lo que no se ha dado detalle. Y eso que ya el año pasado se aseguró la existencia de 64 millones de euros para su ejecución en este 2021, en el que aún no han sido licitadas las obras por encontrarse en tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Con el CEUS de Moguer pasa algo parecido. Hay nuevo proyecto hace unos meses, y va a completar ahora los visados ambientales, pero no hay consignación específica en los Presupuestos de 2022 para un centro de sistemas no tripulados en Huelva, pese a que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha asegurado su financiación. A no ser, de nuevo, que se encuentre integrada en una partida para ayudas y subvenciones de este tipo, de lo que tampoco ha trascendido nada hasta el momento.

Este periódico ha tenido conocimiento de que el próximo 27 de octubre estará en Huelva el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para hablar de los avances con el desdoble del túnel de San Silvestre. Tendrá ocasión de explicar entonces, además del curso del proyecto, sobre la ausencia de partidas específicas en los Presupuestos.

Hasta el momento no ha habido explicación de las cuentas en Huelva y tampoco se prevé por el momento ninguna convocatoria para su presentación pública.

Tampoco se ha avanzado nada de las obras del Archivo Histórico Provincial, que se retomarán de forma inminente, después de que se consignaran 3 millones de euros en los PGE de este año y se hayan reservado ahora otros 2 millones para 2022. De hecho, se contempla una proyección de las obras hasta 2026, con 2,65 millones previstos en 2023, otros 2,74 en 2024 y 3,53 más en 2025. Pero no ha habido ningún anuncio en ese sentido.

Esa partida del Archivo y la de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Mazagón, de casi 2,3 millones de euros, son las mayores actuaciones previstas en el proyecto presentado ayer. Como los otros 3,7 millones que también Acuaes va a destinar en Huelva para la adecuación de las depuradoras de Moguer, La Palma, Beas, San Juan y Trigueros, o los 2,8 millones que la sociedad SEIASA va a invertir en una instalación fotovoltaica de la Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco.

Aún en actuaciones de conservación y explotación en las carreteras de la provincia se van a dedicar más de 11,8 millones de euros, más otras partidas de menor importe para adecuaciones de instalaciones. Y en la renovación de la línea férrea Huelva-Zafra van otros 8,6 millones, aunque sin definir las cantidades propias, ya que es un montante compartido por la línea extremeña Mérida-Los Rosales.