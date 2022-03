Huelva llama a la donación de sangre para que las reservas sean "suficientes" en Semana Santa

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva organiza un calendario compuesto por 21 colectas de sangre para el mes de abril con el objetivo de anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara a la Semana Santa, periodo en el que se produce un descenso en las donaciones.

Esta agenda de campañas se intensifica de manera que los centros hospitalarios onubenses tengan garantizado el abastecimiento en las próximas fechas y puedan mantener su actividad con total normalidad. Asimismo, se pretende responder al incremento de las peticiones de sangre generadas diariamente desde los hospitales de nuestra provincia, y que asciende a 80 bolsas diarias.

El mes de abril de extracciones colectivas de sangre en Huelva comienza el viernes 1 de abril en San Juan del Puerto (Centro de Salud, 17-21). El lunes 4 y martes 5 será en Cartaya (Centro de Salud, 17-21); miércoles 6, doble colecta, una en Chucena del Puerto (Cafetería Andalucía, 17-21) y otra en el Campus de la Merced (Sala de Juntas, 10-14); jueves 7, en el Ayuntamiento de Encinasola (18-21:30); y viernes 8, en Paterna del Campo (Centro de Salud, 17-21). Los días lunes, martes y miércoles Santo las extracciones de sangre se celebrarán en Almonte (Centro Cultural de la Villa, 17-21 h). Y tras la festividad, el lunes 18 de abril, será Cumbres Mayores el escenario de una nueva colecta (Centro de Salud, 17:30-21:30). Esa semana se verá reforzada con las dobles extracciones el día 19 de abril, martes, en Lucena del Puerto (Consultorio, 17-21) y el Hospital Quironsalud (salón de actos, 10-14). Bollullos Par del Condado completará la semana con tres jornadas de colecta los días 20, 21 y 22 de abril (Centro de Mayores CPA, 17-21).

Para cerrar el mes, se pondrán en marcha extracciones en Zalamea la Real (Teatro Ruiz Tatay, 17-21), los días lunes 25 y martes 26 de abril; Aroche (Centro de Salud, 17:30-21:30), miércoles 27 de abril; e Isla Cristina (Centro de Salud, 17-21), jueves 28 y viernes 29.

En la puesta en marcha de este dispositivo de colectas de sangre el operativo dispondrá una vez más con la colaboración de voluntarios de Cruz Roja Huelva y de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

La Junta y el Centro de Transfusión Tejidos y Células de Huelva agradecen la masiva respuesta que los onubenses siempre muestran ante este tipo de situaciones e invitan a la ciudadanía a participar para que una vez más puedan lograrse los objetivos propuestos.

Además de esta campaña, los onubenses que quieran donar también pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9 a 14:30 y de 15:30 a 21 horas y los sábados de 10 a 13, salvo el jueves y viernes Santo y sábado de Gloria, facilitando así la donación a los ciudadanos tras la jornada laboral e incluso los fines de semana.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la web del Servicio Andaluz de Salud -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico de la página principal denominado ‘Donar sangre’; a través de la aplicación para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’, que se puede descargar en las plataformas Google Play Store y App Store, y a través del perfil de Facebook, Twitter e Instagram del centro, @DonantesHuelva.

En este sentido, hay que recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria diaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Aunque los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células, hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son fundamentales para abastecer las necesidades transfusionales de los hospitales de la provincia.