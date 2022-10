El Pleno municipal aprueba la adhesión de Huelva a la Red de Ciudades Industriales

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprueba la adhesión de la capital onubense a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía. El objetivo es fomentar el crecimiento de los sistemas productivos locales. Esta iniciativa busca implicar a las administraciones en el desarrollo industrial y configurar una red de municipios comprometidos con este fin. El concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Planificación Estratégica, Jesús Bueno, destacó que "el Ayuntamiento va a estar siempre con las empresas y proyectos que hagan grande la ciudad, de aquellas propuestas a favor de la industria onubense".

La iniciativa del equipo de gobierno contó con el apoyo de los grupos municipales del PSOE, PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Néstor Santos; el voto en contra de Unidas Podemos, Mesa de la Ría y el edil no adscrito Jesús Amador y la abstención de Vox, aunque su portavoz, Wenceslao Font, apuntó que "Huelva es una ciudad industrial y hay que seguir potenciándolo". Los portavoces de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, y de Unidas Podemos, Mónica Rossi, así como el concejal no adscrito Jesús Amador argumentaron que son partidarios de apostar por otro tipo de industria.

Con la adhesión de Huelva a la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, el Ayuntamiento se compromete a poner en marcha políticas de fomento de los sistemas productivos locales a través de condiciones atractivas como la aplicación de bonificaciones fiscales por el desarrollo de actividades industriales o la agilización de trámites administrativos de su competencia relacionados con la puesta en marcha, reforma o ampliación de estas iniciativas en un plazo inferior al establecido legalmente.

Aparte, Huelva participará en las iniciativas de promoción económica en el ámbito industrial llevadas a cabo por parte de la Consejería de Transformación Económica. También se impulsarán actividades de formación para trabajadores, estudiantes y personas desempleadas de esas ciudades industriales, así como la creación de una red de técnicos municipales especializados en el desarrollo de los sistemas productivos locales.

También se aprobó la adjudicación del contrato de alumbrado ornamental para las fiestas de la ciudad con el voto a favor de los grupos de PSOE y Ciudadanos y la abstención del resto. El contrato tendrá una duración inicial de dos años prorrogable en dos anualidades más, por una cuantía de más de cuatro millones de euros. La empresa Iluminaciones Ximénez S.A. se hará cargo de la iluminación de todos los festejos de la capital onubense. Entre las mejoras que incluye el contrato de adjudicación se encuentran la realización de campañas de concienciación social y formación sobre los criterios de ahorro y eficiencia energéticos y promoción de una Navidad sostenible.

Además, se elevó al Pleno una Declaración Institucional que reivindica la necesidad de planificación del espectro radioeléctrico y la concesión de título habilitante para servicios audiovisuales comunitarios radiofónicos sin ánimo de lucro en la ciudad.

Con esta declaración se reconoce la aportación de la emisora comunitaria Hispanidad Radio a la cohesión y el impulso social y cultural en la ciudad de Huelva. El portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Baluffo, comentó que esta emisora, "gestionada por la asociación de vecinos", se creó en 1986 y destaca por su compromiso de difusión de las actividades de los distintos colectivos, "da voz al vecindario y es ejemplo de profesionalidad, variedad y contenidos, contribuyendo a impulsar la imagen de la ciudad". Subrayó que cuenta con la Medalla de Huelva y el premio de Comunicación Audiovisual de Andalucía. Se trata de garantizar la seguridad jurídica de esta emisora y otros medios de comunicación comunitaria de la ciudad.