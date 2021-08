Huelva sigue a la cola de España en inversión pública en transportes

Hasta ahora había sido la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) la que con sus datos sobre la inversión de las administraciones públicas, ponía el acento en la falta de atención a unas necesidades de infraestructuras en la provincia de Huelva que, lejos de satisfacerse, ampliaban la brecha con su entorno y la situaba, siendo una provincia exportadora, con el segundo enclave industrial del país, una de las agriculturas más saneadas y un turismo al alza, al mismo nivel que la España vaciada.

Ahora es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha analizado con detalle las actuaciones llevadas a cabo en el periodo 1985-2018 en infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias y portuarias. Según este estudio, que fue publicado en plena pandemia, Huelva es la que menos inversión bruta recibió de todas las provincias de la comunidad autónoma entre los años 1985 y 2018. Sólo el 0,9% de toda la inversión nacional fue a parar a mejorar las infraestructuras de transporte onubenses, algo que explica el retraso secular de muchas de ellas.

Valga el dato de que las siguientes provincias andaluzas que menos recibieron fueron Jaén y Almería con un 1,2%, mientras que Córdoba llegó al 1,7, Cádiz dobló lo invertido en Huelva con un 1,9%, Granada alcanzó el 2% y Sevilla y Málaga se quedaron con un 2,6% y un 3,1% respectivamente. De hecho, para encontrar porcentajes aún menores hay que irse a buscarlos a provincias como Soria, La Rioja, Teruel, Ávila o Segovia.

En lo que se refiere a la inversión bruta, Huelva apenas cuenta con diez provincias por debajo y entre ellas se incluyen las de Sevilla y Cádiz, aunque hay que tener en cuenta la enorme diferencia que existe entre las infraestructuras de las que disfrutan ambas en comparación con las onubenses. La provincia andaluza que más inversiones recibió por número de habitantes en este periodo de 35 años fue Málaga, que además es la única de la comunidad que rebasó la media española. A continuación se situaron Córdoba, Almería, Granada, Jaén, Huelva y Cádiz.

Por ello, no es de extrañar que reivindicaciones como el AVE –del que se sigue a la espera de la publicación de un estudio informativo ya terminado pero no hecho público–, el aeropuerto del que se informó que cuenta con todos los permisos favorables o el desdoble de la N-435 y la rehabilitación de la Huelva-Zafra, suenen no sólo a repetidas, sino a que lo seguirán siendo a lo largo de los próximos años.Se trata de peticiones realizadas a la totalidad de las administraciones, ya que comparten todas ellas el notable desinterés por la mejora de las infraestructuras de la provincia.

Valga un último ejemplo. Estos días, la Consejería de Fomento ha hecho públicas las inversiones que va a llevar a cabo en materia logística en la comunidad autónoma andaluza. Serán un total de 176 millones de euros los que se destinarán a unos espacios que –en eso sí que parece que han cambiado las tornas– han permanecido olvidados desde hace más de una década a pesar de que se trata de uno de los yacimientos de creación de empleo y riqueza con más recorrido que se conocen. Pues bien, a las zonas logísticas onubenses (en realidad la única que hay es la ZAL) no va a llegar euro alguno. Tan sólo el proyecto de urbanización de Majarabique que gestiona el Puerto de Huelva se verá favorecido por la inversión del Ejecutivo autonómico. La justificación de Fomento de que la propiedad de los terrenos de la ZAL es del Puerto de Huelva, no se sostiene.

Todo ello contra la opinión de empresarios y sindicatos que en esta ocasión han sabido aunar esfuerzos para reivindicar unas infraestructuras que ahora, en plena transformación económica y con los fondos de reconstrucción de la Unión Europea a punto de llegar, se antojan más urgentes que nunca. De hecho, el pasado mes de junio tanto la FOE como UGT y CCOO suscribieron un acuerdo con 78 medidas para todos los sectores para el mundo después de la pandemia de las que no se han cumplido ni una sola de ellas. Sobre los partidos políticos sólo confirmar que sus peticiones van dirigidas únicamente a aquellas instituciones que no gobiernan.