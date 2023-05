Huelva llora la muerte de Cristo Báñez, un diseñador enamorado de su tierra

La provincia de Huelva está conmocionada por la muerte del diseñador almonteño Cristo Báñez, un onubense que, además de triunfar a nivel nacional en el mundo de la moda, ha llevado siempre su tierra por bandera mostrándolo a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales.

El distinguido diseñador concedió una entrevista a Huelva Información en la que exponía su amor por la provincia onubense, así como por la moda. Durante su infancia, su madre y Almonte, el entorno donde vivía, despertaron su curiosidad por el mundo del arte. "Almonte, la tierra donde he nacido y he crecido es mi lugar favorito en el mundo. Aquí me siento mejor que en ningún otro sitio", contaba.

La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha confirmado la triste noticia su fallecimiento. "El pueblo de Almonte está consternado por la muerte de Báñez, que fue pregonero de la Feria del municipio el pasado 2022. Desde la corporación municipal queremos trasladar nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos, así como reconocer públicamente su trabajo, que le ha permitido llevar el nombre de nuestro pueblo por muchos lugares. Hace tan solo una semana estuvo en nuestro Ayuntamiento para grabar uno de sus programas", ha recogido Castellano en un comunicado.

El joven diseñador, quien ha fallecido en su residencia de Sevilla de manera repentina a los 41 años, había visitado recientemente su pueblo natal en el marco de la grabación del último programa de televisión en el que estaba participando.

El repentino fallecimiento del diseñador ha llenado las redes sociales con la última hora de este terrible suceso, inundándolas también de mensajes de despedida por la muerte del joven modisto de Huelva que famosos e 'influencers' idolatraban, y que muchos consideraban un gran amigo. Desde Eugenia Martínez de Irujo y su hija Cayetana Rivera, la diseñadora y empresaria Vicky Martin Berrocal, míticas modelos como Raquel Revuelta y Noelia López o influencers como Rocío Osorno y Madame, han sido solo algunas personalidades que ya han compartido la noticia en sus perfiles con inmensa tristeza por esta inesperada pérdida.

El mundo de la moda flamenca se viste de luto para despedir a Báñez, fiel defensor de su cultura y que profesaba un gran amor a la Virgen del Rocío y su Romería. Una pasión que mostraba a través de sus diseños. "Mis colecciones de flamenca están inspiradas en mi tierra. La naturaleza es una maestra especial, los colores, el enclave especial donde vivimos y los atardeceres maravillosos. Recuerdo que cuando era pequeño mi padre regaba las flores de la puerta de la casa en el Rocío y venían las libélulas, una de mis colecciones estaban inspiradas en eso", narraba hace unos años a este periódico.

