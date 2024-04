Hace 95 años fue inaugurado el monumento a Colón en Huelva: así fue el acto con Gertrude Vanderbilt Whitney

Hay pocos monumentos tan identitarios en Huelva como el dedicado a Cristóbal Colón en la Punta del Sebo. Un lugar donde pasear y contemplar la marisma a orillas del río Odiel y en el que estuvieron sus fundadores hace ahora 95 años para darla a conocer a la ciudad. Una escultura conmemorativa que representa la figura del navegante y que fue inaugurada el 21 de abril de 1929.

La escultura fue creada por Gertrude Vanderbilt Whitney, donada por Estados Unidos y encargada y financiada por la Columbus Memorial Foundatión. El Museo de la Autonomía de Andalucía ha compartido imágenes de aquel emblemático recuerdo en el marco de la celebración de sus 95 años.

"El 21 de abril de 1929, hace 95 años, fue inaugurado el monumento a Colón en Huelva. Dos estadounidenses, William H. Page y Gertrude Vanderbilt Whitney estuvieron detrás del colosal proyecto. Cinco días después, Gertrude fue nombrada Hija Adoptiva de la ciudad".

A lo largo de estos 95 años en torno al monumento se ha ido labrando algunos enigmas o mitos a veces por falta de conocimiento y de otras de manera quizás intencionada. Lo primero que hay que decir es que es un regalo al pueblo español y, por tanto, es obvio que el propietario sea el Estado, además está en zona portuaria que pertenece al mismo.

El mal llamado monumento a la Fe Descubridora

Lo dejó dicho bien claro la escultora miss. Whitney: “No he querido representar sólo la figura corpórea del descubridor de América, sino también el espíritu que le impulsó y alentó en su gran empresa: el espíritu lleno de fe de los Reyes Católicos y del pueblo español. El Colón de mi estatua simboliza toda la civilización cristiana que con él penetró en las tierras vírgenes” El Sol, 13-4-1929.

Los estadounidenses lo que pretendían desde el primer momento era un homenaje a Cristóbal Colón y para ello crean la Columbus Memorial Fund.En ninguno de sus documentos o comunicaciones públicas hay otra referencia que no sea al Monumento a Colón en Huelva. No se le denomina de otra forma.

Lo que sí se deja reflejado bien claro en el monumento es lo que movía el mundo entonces y lo que ha ido creando que es la fe, el cristianismo que proponían los Reyes Católicos. Una de las razones no solo era la comercial, sino la de propagación de la fe. Eso queda reflejado en la cruz a la que se abraza la figura de Cristóbal Colón.

Un elemento alegórico e histórico que bien aportan los Caballeros de Colón. Una sociedad benéfica fraternal católica que tiene como base de inspiración fundacional la fe de Cristóbal Colón y el agradecimiento por la llegada a América del cristianismo. Estuvieron desde el primer momento en el proyecto de la Columbus Memorial siendo el caballero supremo vicepresidente de la misma, además de ser la sociedad una de sus mecenas.

Es Colón, no un fraile

Si de alguna forma se sigue el argumento anterior no tendría sentido hablar de otra figura que no fuese la de Colón. Es bien sencillo, el homenaje que quieren realizar es a Cristóbal Colón. Los americanos en 1917 se llevan las manos a la cabeza al visitar La Rábida y los Lugares colombinos y no encontrar ninguna escultura en homenaje a Cristóbal Colón. Así lo dice el abogado William H. Page, promotor y ‘culpable’ de este monumento. A pesar de ello hay quienes hablan de que es un fraile y no Colón, por aquello de que aparece agarrado a una cruz, además para algunos es la cruz de Tau por su simbología franciscana, obviando el estipes que iba a ser la propia cabeza de Colón y que la artista incorpora a la unión de este con el patibulum creando su propia cruz.

Por otro lado, pensar en un fraile con la vinculación que los franciscanos han tenido desde el primer momento con la aventura colombina da un juego especial para crear otro de los mitos en la escultura. Más si algunos piensan que está cubierto de una capucha, cuando la verdad que es su propio pelo.