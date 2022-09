Un Guardia Civil de Huelva logra el pago de las vacaciones que no disfrutó por retirarse por enfermedad

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia favorable para que le sean abonadas las vacaciones no disfrutadas a un Guardia Civil de Huelva que tuvo que pasar a retiro por enfermedad.

Este afiliado, según explican desde los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, después de un largo periodo de baja por enfermedad, no pudo hacer uso de sus vacaciones, pasando a la situación de retiro por enfermedad sin poder hacer uso de ellas, por lo que en aplicación de diversas sentencias y directivas europeas, realizó la correspondiente petición a la Dirección General, "que denegó lo que se peticionaba". Por ello, los servicios jurídicos de AUGC Huelva se hizo cargo de la reclamación y del correspondiente recurso al T.S.J.M. que, mediante sentencia 431/2022 de 13 de mayo, resolvió a favor del Guardia Civil.

La sentencia del T.S.J.M señala: "Sala ha examinado el tema, partiendo de la doctrina sentada por el TJUE y entiende que la exclusión del art. 2.2 de la Directiva 89/391, que se venía aplicando al personal de la Guardia Civil, no es realmente aplicable, puesto que no consta oposición a la normativa contenida en la Directiva por las particularidades del Cuerpo de la Guardia Civil. Es decir, en la normativa de aplicación a dicho Cuerpo no se especifica aspecto alguno sobre que las particularidades de su función impidan la aplicación de la concreta Directiva en el tema que se examina que es la interpretación y aplicación delart. 7 de la Directiva 2003/88. La sala estima el recurso y declara el derecho a compensación por vacaciones no disfrutadas, durante 2018 y la parte proporcional de 2019, e impone las costas a la Guardia Civil".

Desde AUGC Huelva sostienen que "queremos poner en valor este tipo de servicios que presta la asociación a sus afiliados, que no solo contribuyen a la defensa de los derechos de los guardias civiles, sino que, como en este caso y en otros muchos, sirven para que el resto de guardias civiles puedan acogerse a este tipo de reclamaciones, que han obligado a la propia guardia civil a cambiar la normativa interna, aunque con recortes como siempre, que serán los tribunales nuevamente los que tengan que resolver".