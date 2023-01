El Gran Teatro de Huelva abre un año más sus puertas al Carnaval Colombino

Y van 22 años, y no escarmiento, como dice una sevillana “siempre me dice lo mismo, y todos los años hace igual, y cuando llega el Rocío coge el camino y se va”. Son formas de ver la fiesta. Otro año más que me dice la parienta a dónde vasss?. Mira que todos los años es igual, y es verdad, al final me convencen y aquí estoy.

El primer día siempre es lo mismo, saludos, abrazos, besos y acreditaciones, siempre las acreditaciones. Desde hace años no tengo problemas en la recogida de ellas, eso sí, en el tema de las butacas siempre los he tenido, espero que este año no los haya. Tras una conversación muy edificante con el presidente y secretario todo queda meridianamente claro. La Oficina no se toca. Así me lo hacen saber y así se cumple (espero que no sea sólo este día).

En el callejón de los sustos veo (como me gusta) esos nervios del primer día, todos preguntando por lo mismo y todos obteniendo la misma respuesta, me encanta. Qué sería esta fiesta sin esos nervios.El presentador está en el escenario, suenan los primeros silencios, homenaje a los que no llegaron a esta edición. Echo en falta ese himno, ese pistoletazo de salida al concurso, ese “la Punta el Sebo levantaaaaa”... Quizás haya sido por la emoción de los que ya no están pero, de verdad, que me “jode” una barbaridad. La tradición es la tradición. El escenario parece una plantación de bastidores en blanco, la primera agrupación hace acto de presencia, eso está bien. Sota, caballo y rey, ojuuu

Las nueva generación viene dando fuerte. Est@s influencias hacen que el publico aguante, voces jóvenes y muy carnavaleras siguen la estela de las grandes comparsas.

Desde Ayamonte, la murga de muñecos de maderas (Pinocho) intentan deleitar al público, a veces lo consiguen. Una novedad, desarrollan 4 cuplés en tan sólo dos que es lo reglamentario. Descanso, me quedo en la oficina, donde un montón de Insignia de Oro llegan a saludar a Alfonso “el del bigote de la Gilda” porque también tiene la suya. Me da envidia sana pero por otra parte me alegro por no estar entre los elegidos, todos tienen más de 64 y yo soy más joven, ya tendré tiempo para ello.

Después del descanso destacar la comparsa con la dirección de Alex Almansa, se nota de donde ha mamado y todo lo que aprendió de su primo Manolo Almansa, uno de los creadores de los Hombres light. La verdad que me siento orgulloso de haberle inoculado este veneno y si encima se junta con Jesuli pues sale esto. Una agrupación de categoría, cuidada hasta el más mínimo detalle y con un montaje y afinación extraordinaria, eso sí, he echado de menos en los cuplés un buen “pijo...” de esos que le gusta a Jesuli. Gran repertorio.

La murga ganadora de la pasada edición puso el punto final al viernes, gran actuación y se superaron. Sólo tienen un problema, competir con ellos mismos. El tipo es bueno y musicalmente muy agradables, letras cañeras pero hay que saber repartir la caña. Gran pase.