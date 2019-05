Decepción de Gallardo por los pocos votos conseguidos

Decepción sin matices es lo que expresaba en la noche del domingo, el número uno de la lista de Creo en Huelva, Ruperto Gallardo. La candidatura de esta formación, junto a simpatizantes y colaboradores, se reunieron en un bar de la Avenida Escultora Miss Whitney para hacer un seguimiento de los resultados.Antes de las 22:00, el escrutinio ya iba por más del 30% y en ese momento quedaban pocas dudas de que el anhelado objetivo de conseguir un concejal se desvanecía.

Gallardo no quiso poner paños calientes a la decepción recibida ya que “aunque sabíamos que no era fácil conseguir la representación en el Ayuntamiento, al menos pensábamos que sacaríamos mayor número de votos” y eso es precisamente lo que les duele. Fue una noche de sorpresas para los simpatizantes de Creo en Huelva ya que aunque veían fácil el ascenso del PSOE no creían que llegaran hasta la mayoría absoluta que la justifican por el desmembramiento de la mayor parte de la oposición durante etsos últimos cuatro años.

Ruperto Gallardo indicó no obstante, que “ha merecido la pena el haber dado el paso de la presentación de nuestra candidatura”. Tal es así que descartó que se tratara de un proyecto con punto final inmediato sino que aseguró que “éste ha sido el primer paso de algo que va a seguir adelante y creciendo”. Lamentó que “quizá se haya entendido que se trataba de un proyecto personalista cuando no era así”, sino que “llevábamos ennuestro programa, propuestas serias para la ciudad”.

No se puede perder de vista que estos últimos cuatro años han sido vertiginosos en la vida política de Gallardo, pero eso no le ha hecho ni mucho menos, plantearse dejar este aspecto. Preguntado sobre qué balance puede hacer de esos últimos cuatro años, el número uno de Creo en Huelva reconoció haber aprendido mucho “también de las cosas malas”.Haciendo un examen de los últimos meses con la puesta en marcha de su candidatura, Gallardo comentó que estaba orgulloso del equipo del que se había hecho rodear que “en menos de un año he tenido la fortuna de tener un montón de gente de gran talento”.

Achacó los resultados “a que quizá no hayamos tenido suficiente tiempo como para no haber podido transmitir bien a la ciudadanía nuestras propuestas”, aparte de “no haber contado con suficientes recursos y que algunos medios de comunicación nos hayan obviado aunque ese no ha sido el caso de Huelva Información”.