Gabriel Cruz se compromete a que las reivindaciones del Secretariado Girano de Huelva "sean escuchadas" en el Congreso

Gabriel Gruz, candidado número uno del Congreso por el PSOE de Huelva, se ha comprometido este martes con el Secretariado Gitano de la provincia a ayudar desde su escaño en la Cámara Baja a que las aspiraciones y reivindicaciones del colectivo "sean escuchadas" y se articulen medidas encaminadas a "combatir asuntos que son de su máxima preocupación".

Según informa la formación en una nota de prensa, Cruz ha mantenido una reunión con el Secretariado Gitano de Huelva, entidad que le ha trasladado diferentes asuntos que le preocupa como entre estos asuntos se encuentran "el fracaso y abandono escolar, la erradicación de los asentamientos chabolistas y la infravivienda, el que se puedan garantizar los ingresos mínimos de las familias receptoras del Ingreso Mínimo Vital y la aplicación efectiva de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, para la protección y promoción de esa igualdad".

Por su parte, Gabriel Cruz ha manifestado que tenía "mucho interés" en tener ese encuentro porque considera que se trata de "temas claves" que están en la agenda del Partido Socialista y "lo van a seguir estando", dado el contenido del programa electoral con el que se presenta a estas elecciones generales.

"Las políticas sociales que recogen las reivindicaciones que nos han trasladado no solo son una pieza esencial del programa socialista, sino que también han venido formando parte de los proyectos de Gobierno para España y, dentro de ellas, las de integración y las de la igualdad", ha señalado.

Por ello, ha manifestado que desde el PSOE no entienden que "se pueda construir España si no contamos con todos, no entendemos una España sin oportunidades, que no supere las brechas sociales, salariales, de género, económicas y culturales", por lo que "la última aspiración es hacer de España un país de tolerancia, de convivencia, de oportunidades".

"Hablamos mucho de transformación digital y de transición ecológica, pero la cohesión es un elemento clave en las políticas que desarrollamos desde los gobiernos socialistas y queremos seguir aplicándolas, y a partir del 23 de julio", ha manifestado Gabriel Cruz.

Asimismo, el candidato socialista ha remarcado que el colectivo gitano es "muy importante" en Huelva ya que "más 15.000 personas de esta etnia viven, aportan y enriquecen nuestra vida, cultura, economía y sociedad", toda vez que ha subrayado que es un colectivo receptor, que necesita de estas políticas de igualdad, de formación, de empoderamiento y reconocimiento del papel de la mujer".

Por eso, le ha resultado, "especialmente satisfactorio ver cómo en el Secretariado Gitano hay muchas mujeres trabajando, prestando su servicio de programación, de orientación, en definitiva, de ofrecer oportunidades desde la formación, el conocimiento y desde la igualdad".

Así las cosas, Gabriel Cruz ha resaltado que el 23 de julio "nos jugamos mucho, nos jugamos vivir en una España que ofrezca oportunidades a todo el mundo, que supere las brechas y las diferencias existentes, que siga avanzando en la lucha contra la exclusión y avance también en la lucha constante en favor de la igualdad de género".

"Una España cohesionada, porque cuando hablamos de cohesión solemos pensar en el territorio, pero tan importante es la cohesión territorial como la social, la participación de todas las personas que formamos España", ha añadido.

Por último, el candidato ha expresado que es "un elemento fundamental del programa del PSOE y de nuestras políticas, ahí es donde está el compromiso con los ciudadanos", por lo que ha invitado a los ciudadanos a pensar, a la hora de votar, en si "queremos una España de convivencia, cohesión, trabajo, compromiso y prosperidad", porque esa "es la España que ofrece el Partido Socialista".