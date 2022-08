Gabriel Cruz aclara que la antigua estación de trenes "no pertenece" al Ayuntamiento de Huelva

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha insistido en que el edificio de la antigua estación de Renfe sigue en manos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), mientras no se llegue a un acuerdo sobre las compensaciones, “un tema en el que estamos trabajando a conciencia desde el Consistorio y que, lamentablemente, aún no se ha llegado a un entendimiento entre las partes por el interés de Adif de especular con el edificio”.

Me veo en la obligación de aclarar que el @AytoHuelva no dispone del edificio de la antigua Estación de Renfe hasta que no se acuerden las compensaciones sobre el mismo. No vamos a consentir que se tergiverse una realidad con la finalidad de echar balones fuera. pic.twitter.com/neAnPnBe8Y