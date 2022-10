Fernández-Pacheco destaca que los productos saludables son parte de la identidad de Huelva

"Andalucía y Huelva en particular son tierras maravillosas que se caracterizan entre otras cosas por producir salud, por producir productos saludables, y además se hace de manera sostenible, forman parte de la identidad y de la imagen de este territorio y de quien tiene la suerte de vivir aquí puesto que se consumen en toda España y en toda Europa". Así lo manifestó el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, en el Congreso Gastronómico Binómico.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul quiso felicitar a los que "hacen posible que Binómico se celebre por segundo año en Huelva, me parece un evento estratégicamente pensado, muy inteligente, que viene a poner en valor algo tan propio, tan cultural, tan etnográfico como es la gastronomía de ambos lados del océano Atlántico". Indicó que Huelva "se sitúa ahora en la capital de ese mundo maravilloso, que tiene una incidencia directa no sólo en los productores, y Andalucía y Huelva en particular los tiene muy buenos, sino también en el turismo, la cultura y la propia proyección de los territorios".

Según Fernández-Pacheco, que estuvo acompañado, entre otros, del delegado territorial, Pedro Yórquez, y la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, se trata de poner en valor esa realidad, teniendo en cuenta que la gastronomía andaluza y onubense no se podría entender sin los productos que en su día llegaron del otro lado del Atlántico, de nuestras tierras hermanas de Iberoamérica, me parece todo un acierto el evento, es un éxito absoluto".

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul tuvo la oportunidad de participar en catas de productos como el queso y el vino así como comprobar la interrelación con los más pequeños, en el espacio Binómico Kids, con el chef onubense Xanty Elías, "pues ellos son los que tienen que forjar ese cambio de modelo hacia una alimentación saludable, que sea la que impere en domicilios y en los hogares de toda Huelva, Andalucía y España. Aquí se produce salud y lo inteligente e interesante es que también se consuma de manera masiva".