Experiencia con el fantasma de una mascota en Huelva

¿Es posible que los animales tengan alma? Esto no es una pregunta sencilla de responder y es muy largo, en el tiempo, el debate que se ha generado en torno a ello. Pero hay casos que son realmente interesantes y que demostrarían que hay una supervivencia a la muerte de los animales.

El testimonio nos llega de una persona con necesidad de respuestas, de María Belén R., ella, consternada, se ponía en contacto conmigo y me explicaba: "Mira, tengo 42 años, no suelo creer en cosas paranormales, ni me interesa. Haces unos años mi ex marido me regaló un perrito, un caniche, de lo más cariñoso que te puedas imaginar. Lo tratamos siempre como uno de la familia, como uno más. No tenemos hijos y, la verdad, es que se daba a querer. La cosa es que hace unos meses me divorcié, cosas de la vida, y Nano se quedó conmigo porque Miguel, mi ex marido, decía que no lo podía cuidar pues estaba mucho tiempo fuera de casa. A mí me vino genial porque yo lo quería tener y siempre es traumático quién se queda la mascota. La cosa es que me la quedé yo y me ayudó mucho, psicológicamente, en el divorcio y me dio mucha compañía" decía.

"Yo teletrabajo y siempre estaba en casa, si salía lo llevaba conmigo, y la verdad es que ha sido un amigo para mí. Pero hace unas semanas se puso malito, ya era mayorcito, podría tener unos 12 años, lo llevé al veterinario y me dijo que era la edad y que el corazón no tenía fuerza. Bueno, me gasté un dinero en un tratamiento que lo mejoró pero que el paso del tiempo también le hacía mella por días. Yo me tenía lo peor y una mañana, al despertarme pues él ya no lo hizo, no sufrió, murió mientras estaba dormidito, pero yo lo pasé fatal, lloré como nunca, sentí en el alma que Nano muriera, de verdad. A lo mejor hay gente que no entiende ese dolor pero quién quiere a su mascota sabe lo que se siente" confesaba.

Pero los hechos extraordinarios comenzaron a manifestarse en casa de Belén: "Cuando lo llevé a incinerar fue como si estuviera en el entierro de un familiar. Me dieron sus cenizas y a mí en casa me faltaba algo, la verdad. Aquella noche, al irme a dormir, sentí como si "algo" se echara en mis pies, incluso, dije: "Ea Nano, a dormir", y en ese momento recordé que mi perrito había muerto. Me incorporé de inmediato y allí no había nadie. Luego, en casa, aún no había quitado su comedero ni el bebedero, no tenía fuerzas para eso. Aquella misma noche desperté por que sentí como estaba comiendo. Fui corriendo a la cocina y no estaba, lógicamente, pero si había pienso fuera de su comedero. Aquello a mi me dejó muy contrariada" explicaba.

"Es posible que no me creas pero te puedo decir que esa noche me acosté muy mosqueada por que sentí que Nano estaba en casa, te lo juro... Pero es que noches después sentí como respiraba en la cama, como tenía ese jadeo perruno que es inconfundible, incluso lo grabé, el sonido con el móvil y se escucha. Noches después lo vi corretear por el piso y eso ya me hizo que buscara ayuda, o yo me estaba volviendo loca o aquello era real. Entonces me dijeron que hablara contigo, que me ibas a entender bien, que investigas temas paranormales pero que también sabes de animales y escribes de ello y por eso fue lo de hablar contigo. Mi pregunta es: ¿puede ser el fantasma de Nano?" concluyó.

Y yo no sabría decirle cuál es la realidad de ese fenómeno que ella está viviendo en su casa, con su mascota, no sabría, pero si le cité otros casos en los que muchas personas han tenido experiencias paranormales con su mascota. Belén vive en Huelva, jamás ha creído en este tipo de hechos pero desde la muerte de su simpático caniche se ha acercado más a otras realidades que pudieran ser tan inconcebibles como inexplicables.