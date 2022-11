Éxito en la apertura de ALDI en Huelva capital

No cabía un alfiler. No había mejor bienvenida. Apenas se abrieron por primera vez las puertas del nuevo ALDI, los 1.200 metros cuadrados de superficie comercial se llenaron. La inauguración del primer supermercado de la compañía en la capital no pudo empezar con mejor pie. Que es recibiendo a los vecinos que serán sus mejores aliados a partir de ahora. "Es un día muy especial para ALDI", apuntó este miércoles el responsable de expansión de ALDI en la zona, Gerardo García, quien añadió que "estamos muy contentos" por la apertura, que servirá para "ofrecer a los vecinos una nueva opción de compra. El objetivo es que todos los vecinos puedan venir a realizar una compra completa, sencilla, con productos de calidad y a un bajo precios".

El espacio comercial se encuentra situado en la Avenida Andalucía, número 23. Tal fue el éxito de la apertura que tampoco quedaban sitios libres, de los 110 disponibles en el aparcamiento habilitado para los clientes. El nuevo ALDI cuenta con 20 trabajadores, por lo que la cadena de supermercados cuenta con más de 60 empleados en la provincia de Huelva. Hay que recordar que la compañía también tiene un espacio comercial en Cartaya, Corrales y Moguer. El espacio estará abierta al público en un horario comercial de lunes a sábado de 09:00 a 21:30.

Así, los vecinos de la capital onubense tienen una nueva opción de compra. En este caso, ALDI cuenta con un surtido de cerca de 2.000 productos, un 86% de ellos de marca propia. Gerardo García comentó todos estos datos al alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, que estuvo presente en la inauguración del espacio, acompañado también por concejales de su equipo de gobierno. El alcalde aprovechó la ocasión para agradecer a ALDI la apertura. Y es que, "es muy importante que Huelva haya sido objeto de interés en el plan de expansión" de la compañía. La apertura la definió como una "grandísima noticia" para Huelva. "Es una nueva oferta para los ciudadanos de Huelva, y que mejora la capacidad de elegir y abastecer. Es una compañía solvente, señera y que tiene una fantástica imagen y por lo tanto supone sumar a Huelva".

Además, añadió Cruz que ALDI ha servido de "locomotora para cambiar la imagen de la Avenida de Andalucía", que da pie también a la construcción de otras propuestas comerciales. "Ahora es un espacio pujante y con vida y ofreciendo posibilidades a los ciudadanos".

📢🎊 ¡Hola Huelva! Hoy inauguramos nuestra tienda número 92 de Andalucía.📍 Avenida Andalucía, 23🛒 Surtido de cerca de 2.000 productos🌍86% son de marca propia y 80% de origen nacional¿Te vienes? 💙 #SomosALDI — ALDI España (@Aldi_es) November 30, 2022

Eficiencia energética en el nuevo ALDI de Huelva

Este establecimiento tiene placas solares y ha sido equipado con domótica para evitar pérdidas de género por averías y mejorar el funcionamiento de la iluminación y la climatización. En la línea del compromiso de ALDI con la sostenibilidad, el nuevo supermercado también apuesta por el CO2 como gas refrigerante, una alternativa más sostenible y eficiente que otras opciones disponibles en el mercado, y cuenta con iluminación LED, según informó la compañía.

ALDI en Andalucía

Se trata de la sexta tienda que la cadena de supermercados abre este año en Andalucía, tras las últimas inauguraciones celebradas en Almuñécar y Granada durante el mes de septiembre. De este modo, la compañía se mantiene como la región con más ALDI del país, con un total de 92, cifra que crecerá el 14 de diciembre con una nueva apertura en Torremolinos.