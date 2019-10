Lleva unos cuantos meses como delegada en el que denominan el “Gobierno del cambio”. María Ángeles Muriel tiene las ideas claras cuando se habla de turismo en la provincia de Huelva. Habla de las apuestas de la Junta más allá del sol y la playa, de la alarma existente con el uso de las autocaravanas, de la reciente pérdida de banderas azules y del modelo turístico de la provincia.

–¿Qué es lo que falta para que el destino sea de primer orden?

–Infraestructuras, desde luego. Que el turista pueda llegar. Cuando viene cuatro días quiere aprovecharlos al máximo pero si necesita un día para trasladarse a lo mejor escoge otro destino. Nosotros tenemos el potencial, el tesoro, pero necesitamos infraestructuras que hagan más fácil que el turista llegue.

–¿Cuáles son las actuaciones concretas que se van a realizar en Huelva desde la Consejería?

–El Plan Turístico de las Grandes Ciudades. El primer plan que se va a aprobar es el de Huelva. Es un plan previsto para ciudades de más de 100.000 habitantes para prepararlos como destino turístico con una serie de acciones que van a poner en valor el potencial cultural, gastronómico, patrimonial... La Consejería ha aportado 2,5 millones de euros para un plan que tiene una vigencia de 4 años. También, por ejemplo, para el desarrollo de los municipios turísticos la Consejería ha aportado 18,6 millones de euros. Además de renovar los municipios turísticos de Aracena, Almonte y Punta Umbría, en breve, se aprobará en Consejo de Gobierno otro municipio turístico, que va a ser Isla Cristina, que supone una inyección muy importante de dinero, el 10% de la Patrica de los municipios para que puedan soportar el coste que conlleva mantener unos servicios públicos de calidad cuando reciben un aumento de población como consecuencia del turismo. Es más, ya se están tramitando dos nuevas declaraciones de municipios turísticos para la provincia, que lo han solicitado: Cartaya y Lepe. También está el Plan de Acciones de 2020. Ya estamos reuniéndonos con empresarios para sacar un plan que tiene como finalidad promocionar el destino Huelva tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El objetivo es buscar mercados, un público y segmentos que tengan mayor gasto diario.

–¿La Junta apuesta por promocionar más allá del turismo de sol y playa?

–Desde la delegación estamos promocionando y potenciando el turismo de Interior porque supone diversificar nuestra oferta y romper con la estacionalidad. Lo que se intenta es redistribuir el flujo turístico por todo el territorio para que se cree más empleo, de más calidad, y además va a ayudar a fijar la población, una población más joven al territorio, que es lo que necesitamos ahora mismo en el Andévalo y la Sierra.

–¿Hay algún proyecto estrella a desarrollar en Huelva?

–Vamos a seguir manteniendo las acciones, la promoción que se venía haciendo de Huelva porque han sido productivas. Somos la segunda provincia de Andalucía que más ha crecido después de Sevilla, con lo cual sería un error no seguir promocionando lo que hasta ahora hemos promocionado pero sí vamos a complementarla con el turismo de Interior. Tenemos una Sierra con un potencial tremendo; el Andévalo, que prácticamente es desconocido, el Condado... vamos a retomar Doñana y rutas de productos que se han quedado un poco apartados como puede ser la de Jabugo.

–¿Se tiene definido el modelo turístico de la provincia?

–Nuestra provincia es muy singular. Cada comarca tiene una idiosincracia distinta y en función de esa idiosincracia va definido un poco ese modelo de turismo. El de la Sierra está ya totalmente definido y en el Andévalo están empezando. Hasta que no se define el producto no se puede empezar a trabajarlo y promocionarlo. Todavía queda mucho trabajo por hacer pero se está en ello. En la Costa también está definido. En el Condado, aunque tienen Doñana, me consta que tienen más productos que definir y en la capital con el Plan de las Grandes Ciudades se está trabajando en ello.

–Lo diferente que ofrece Huelva al turista es esto.

-Precisamente eso es lo que nos diferencia del resto de las provincias. Tenemos una gran diversidad y podemos ofrecer una oferta muy variada porque tenemos sol y playa pero también un turismo de Interior que está en auge y hay que potenciarlo y aprovecharlo.

–Sin embargo desde hace década se habla del potencial turístico de Huelva y todavía no despega.

–Está despegando. Somos la segunda provincia que más se ha desarrollado a nivel turístico en Andalucía este año. ¿Que hay mucho trabajo por hacer? por supuesto. Ahora mismo hay una cosa muy importante y es que se está tomando conciencia por parte de las administraciones locales de la importancia del turismo. Yo me estoy encontrando con las visitas que hago que hay ayuntamientos que hasta la anterior legislatura no tenían Concejalía de Turismo y que muchas de ellas, que ahora han empezado a despegar, todavía no tienen un presupuesto asignado.

–El Círculo Empresarial de Turismo ha alarmado este verano sobre el “mal uso” de las caravanas en la Costa onubense que pernoctan donde no deben. ¿Le preocupa todo este asunto? ¿qué van a hacer al respecto?.

–Esto es una preocupación que también me trasladan los empresarios. Me consta que se está abordando desde la Secretaría General para el Turismo. Es cierto que hay vacíos legales que habrá que subsanar y también que no es tanta competencia de nuestra Consejería sino de muchas administraciones. Nosotros tenemos pendiente una reunión con la subdelegada del Gobierno para abordar esta situación porque ya no es sólo que las caravanas están ocupando esos espacios sino también la falta de seguridad que eso supone. No tenemos que olvidar que cuando un turista llega a un hotel se registra y ese registro está controlado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.En el caso de las autocaranavas no, y es un grave problema.

–Este verano se han perdido banderas azules, ¿qué ocurrió?.

–Lo que ocurrió no lo podemos saber. Desidia, exceso de confianza por parte de las administraciones de que iba a seguir siendo como hasta ahora había pasado. Asumían unos compromisos que después no se cumplían hasta que llegó el momento que no se dieron. Cuando llegamos a la Consejería nos encontramos con que ya no había solución. No hemos dejado de tener reuniones con Adeac y ayuntamientos.

–Pero, ¿cosas concretas?

–Muy variadas pero en la mayor parte por requisitos de ocupar más espacio en determinados servicios como pueden ser las sombrillas... o incluso por desarrollar algo por más tiempo del que te otorgan. Aun así yo creo que el año que viene duplicaríamos las banderas azules.

–Trabaja en una Consejería que tiene un presupuesto para el 2020 de más de 825 millones de euros. ¿Cuánto llegará a la provincia de Huelva?

–No tenemos una estimación concreta porque gran parte del presupuesto no está provincializado, como ocurre en turismo. Son partidas que van en función también de las necesidades de la provincia. Hay presupuestos que sí son concretos como por ejemplo en Justicia o partidas determinadas para líneas de subvención.

–El consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, expuso en la presentación de sus presupuestos que se avanzará en “la modernización de la industria turística”, ¿puede explicar, qué transformación se va a llevar a cabo en Huelva?.

–Eso también va generalizado. La industria del turismo ha cambiado, entonces se trata precisamente de dar una respuesta a la evolución que se ha experimentado. Por eso se ha destinado una gran partida a la innovación (8,3 millones de euros), habrá una estrategia de digitalización integral de territorios para municipios y pymes para la que se va a destinar 6 millones. También habrá una partida para la creación de una red de destinos turísticos inteligentes. Se está respondiendo a lo que el turista va pidiendo. Ya no va a la agencia sino que busca por internet por lo que estamos trabajando con los talleres de AndalucíaLab. En Huelva se desarrollan 13 talleres que van destinados a las pequeñas y medianas empresas para que se pueda responder a estas nuevas necesidades.

–Hablemos de Justicia, ¿cuándo va a incluir la Junta una partida en sus presupuestos para la Ciudad de la Justicia?

–Cuando esa parcela esté urbanizada. Para la Consejería la Ciudad de la Justicia es igual de interesante que el resto de los proyectos que se están haciendo en las otras provincias. Pero esto es un proyecto que tiene que ir de la mano de las administraciones locales porque es un proyecto de ciudad. Lo primero que hicimos cuando llegamos al Gobierno para saber en qué estado se encontraba el proyecto –que llevaba aparcado muchísimos años por los anteriores responsables– y la viabilidad del mismo fue requerirle al alcalde en qué situación se encontraba esta parcela y cuál era el plan de futuro de desarrollo de esta zona. Ahora mismo lo que hay es una parcela que está por urbanizar y que no tiene los equipos básicos necesarios. Para qué vamos a poner dinero si no se puede hacer nada. El Ayuntamiento es responsable de urbanizar y de recepcionar. Pero una parcela que no tiene ni las calles, ni el agua, ni la luz, que no tiene acerados, farolas.. . La Consejería está deseando ponerse manos a la obra. Precisamente el objetivo de esta Consejería es evitar la dispersión de las sedes judiciales para mejorar las condiciones de trabajo del sector. Son muy altas las facturas que se están pagando por alquileres de sedes y precisamente para eso se están acometiendo las ciudades de la Justicia en otras provincias.

–¿En qué punto se encuentra el palacio de Justicia de Ayamonte?

–Se encuentra con unos terrenos que están cedidos. No están aceptados pero sí preparados. Y por eso se ha puesto ya un dinero, más de 296.000 euros, para los trabajos previos y para el proyecto. Se está pagando anualmente un alquiler de 29.000 euros y para evitar estas facturas se está intentando evitar esta dispersión. En el caso de Ayamonte, el Palacio de Justicia es muy chico, hasta el punto que tuvo que buscarse otra sede, que es alquilada –el juzgado número 5– que está a más de un kilómetro y medio. Eso hace difícil el funcionamiento del Juzgado para los mismos funcionarios, además de letrados y procuradores.

-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moguer sufre actualmente una congestión, ¿hay programado algún refuerzo de personal?

–Tenemos ya un refuerzo pero no nos ha llegado todavía un escrito por parte del Juzgado de que necesitan más refuerzos. Cuando llegue, lógicamente, se estudiará, valorará y si es necesario se mandará un refuerzo.

–¿Cuándo se va a determinar la nueva sede de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva?

–Se han hecho dos licitaciones que han quedado desiertas y estamos ya con una tercera, que se va a hacer por contratación directa para que no se quede más desierta. Ahora mismo está pendiente del informe de gabinete. En el momento que se informe favorablemente invitaremos a las empresas. Esperemos que muy pronto esté adjudicado.