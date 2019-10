Andrés Aragón fue el primer presidente de Vox de Huelva. Ahora su nombre aparece para ir a una institución que ellos mismos quieren quitar. No ve una utopía salir elegido este próximo 10 de noviembre.

–Defiende las siglas de Vox desde los comienzos del partido, cuando ni siquiera les tenían en cuenta las encuestas. Ya los barómetros les ponen luchando por la tercera fuerza de España, ¿qué ha provocado todo esto?

–Eso lo ha provocado lo que la gente demanda. La gente está un poco cansada de lo que hay y se ha dado cuenta que hay otros partidos que dicen verdades y que están defendiendo algo que no deja de ser ni más ni menos que el sentido común. La gente se está dando cuenta que se está perdiendo el sentido común y los valores, y hay partidos como el nuestro que los defienden y que los están llevando a cabo.

–¿Qué piensa Vox del Senado?

–Pensamos que es una institución que sobra. Como hay tantas y tantas duplicidades. Sabemos que eso no es fácil y para empezar a eliminar toda esa maraña del clientelismo pues hay que hacerlo desde dentro. Entonces, lógicamente tenemos que presentar candidatura al Senado.

–¿Considera una utopía de salir elegido? El pasado mes de abril Vox se quedó a 26.000 votos en Huelva.

–No lo considero una utopía. Estoy aquí porque me lo han pedido, creo en este proyecto desde el principio. Simplemente estoy a lo que me digan en el partido.

–Muchos análisis políticos tras el 28-A dijeron que se había paralizado el voto del PP al Congreso por la presencia de Cortés en la lista. En ese aspecto se quedaron mucho más cerca del PP, a 11.000 votos. ¿Puede suceder esto ahora de cara al Senado?

–Yo siempre digo lo mismo de los resultados. El día 10 lo vamos a saber. Todo lo demás son especulaciones y estadísticas. En las estadísticas, desgraciadamente, no se puede creer. Hay veces que nos han dado unos resultados apabullantes y luego no han sido así, y otras veces al contrario como pasó en las andaluzas.

–Estamos en una nueva precampaña. Otra más. ¿Piensa que ahora los mítines y reuniones sirven para algo?

–Siempre es conveniente hacerlo. Y sobre todo cuando se trata de proyectos nuevos como el nuestro. La gente empieza a cansarse de siempre lo mismo y empieza a escuchar otros mensajes, como es el nuestro. En la presentación de la candidatura del otro día lo dije, que veía a mucha gente conocía pero también muchas caras nuevas, y eso es muy importante.

–En varias de las últimas elecciones la financiación electoral de Vox en Huelva era casi inexistente. Este alza en las encuestas ¿ha motivado una inyección económica?

–(Risas) no. Somos un partido que sobrevivimos con los ingresos propios. No tenemos subvenciones de ningún tipo ni las queremos y pretendemos quitarlas, que es una de nuestras razones de peso. Los partidos se tienen que autofinanciar. Al final esto es como una empresa. Nos cuesta muchas veces el dinero a las personas, no al partido.

–Llama la atención que con tan poco dinero en las últimas campañas sus actos han sido de los más multitudinarios.

–Tenemos un equipo humano detrás que es brutal. De verdad, se hace un esfuerzo que no te puedes imaginar. Yo he trabajado con grupos de personas desde siempre y la verdad que lo que me encuentro aquí no tiene nombre. Y eso es lo que da este resultado. Y altruistamente siempre, que aquí no hay nadie que cobre un duro.

–Se dedica al sector inmobiliario, pocos conocen entonces los problemas para alquilar, comprar.. conciliar básicamente, ¿cómo se revierte esto?

–Regulando el mercado. Y sobre todo no entorpeciendo. Se ponen muchísimas trabas burocráticas porque hay muchísima duplicidad de todo. Sería más fácil centralizarlo todo.

–En Huelva estamos a la cola del empleo, ¿cuáles son sus políticas?

–Principalmente lo que nosotros pretendemos es ayudar al que da empleo. Es sentido común. En este país se está subvencionando el desempleo. Lo que se tiene que hacer es promocionar al empleador para que genere empleo. Al autónomo para que se cree empleo. En Huelva no tenemos turismo, no tenemos infraestructuras... llegar a Huelva es complicado no, lo siguiente. Todo eso entorpece la generación de empleo.

–¿No tenemos turismo?

–En Huelva hay un turismo deficiente en muchos aspectos. Lo que no tiene sentido es que tengamos unas costas por explotar, que eso si lo tuviera Málaga, Portugal... tú te vas a cualquier parte de nuestra Costa y ya quisiera Málaga, con todo lo que tiene Málaga de turismo. Allí el sol se pone por las rocas. Si Málaga tuviera las puestas de sol que tenemos nosotros, Sevilla o cualquier provincia... . Se puede explotar una costa turísticamente hablando salvaguardando siempre el ecosistema.

–¿Qué opina de la Huelva-Cádiz?

–No sería mala idea y es necesario, pero yo haría antes el desdoble Huelva-Badajoz. Económicamente hablando en beneficio nuestro... Para nuestra economía la Huelva-Cádiz nos afectaría en poco pero sí que es cierto que sería una ventaja. Cádiz al final es una provincia que también tiene puerto. Yo preferiría el desdoble porque desde ahí es donde salen mercancías por Portugal, porque no tienen puerto, cuando podían salir por Huelva y beneficiarnos nosotros. Creo que sería más rentable esa alternativa a la otra, aunque no descartable.