Encuentran los cuerpos de Paqui y Enrique en su vehículo sumergido en El Espigón de Huelva

Los peores presagios comenzaron a hacerse realidad a primera hora de la tarde de ayer. En ese momento, un ciclista que transitaba por los accesos a la playa de El Espigón en la capital onubense, encontró el techo de un coche sumergido. De inmediato avisó a la Policía que se desplazó al lugar y comprobó que se trataba del mismo vehículo que se buscaba desde el pasado día 26 de octubre, fecha en la que desaparecieron Enrique Fuentes y Paqui Romero fueron vistos por última vez. La llegada de los buzos pertenecientes al Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil confirmaba que dentro del vehículo se encontraba un hombre. Poco después, aparecía el de Paqui. Según los primeros indicios, ambos no presentaban signos de violencia.

Al lugar se desplazaron unidades del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, la Policía Local y especialistas de los Bomberos de Huelva, que de inmediato activaron el dispositivo de seguridad en la zona, así como con las tareas para intentar reflotar el vehículo que se hallaba en una zona de difícil acceso.A estas condiciones se sumaron lo turbio de las aguas de la zona, así como las corrientes que se registran en un lugar sujeto a las mareas. A última hora de la tarde noche de ayer, los equipos de rescate todavía no habían podido conseguir extraer el vehículo del mar.

Desde primera hora de la tarde también se avisaron a los familiares de los desaparecidos, ante la certeza de que se trataba de su vehículo, por lo que se desplazaron al lugar para estar cerca de las labores de rescate de sus cuerpos. También llegaron los forenses del Instituto de Medicina Legal de Huelva, quienes procedieron a la certificación de su fallecimiento, así como las primeras labores de identificación de los mismos por parte de sus allegados.

Fuentes policiales consultadas por Huelva Información apuntaron a las próximas horas para comenzar a plantearse las circunstancias en las que se produjo la muerte de la pareja, para lo que el informe preliminar que arroje los primeros resultados de sus respectivas autopsias, serán determinantes. Éstas se llevarán a cabo en las próximas horas y no será hasta entonces cuando se puedan comenzar a vislumbrar las primeras hipótesis sobre sus muertes.

También resultarán claves las huellas que se puedan extraer del camino que conduce hasta la orilla próxima al lugar donde apareció el vehículo para determinar la trayectoria previa del mismo.De la misma manera, la posición en la que se encontraban ambos en el vehículo también aportará datos clave en una investigación que se lleva a cabo por parte de los efectivos de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva.

El hallazgo ponía trágico fin a la intensa búsqueda llevada a cabo por la Policía desde que los familiares de ambos informaran de su desaparición el pasado martes día 26 de octubre, cuando a las 21:00, Enrique Fuentes de 73 años y Paqui Romero de 60. No volvieron a casa y ninguno de sus familiares fue capaz de localizarles. Desde el primer momento se activaron las redes sociales para tratar de encontrar algún indicio sobre su paradero. Ambos mantenían una relación de amistad. Lo que no era nada habitual era que no dieran señal alguna.

Mientras tanto, la Policía Nacional, a través del grupo de desaparecidos, ponía en marcha un dispositivo de búsqueda que, según las informaciones que han desgranado a lo largo de los últimos días, incluyó el rastreo de los teléfonos móviles mediante dispositivos de geolocalización, así como el visionado de cámaras de seguridad alrededor del lugar en el que se les vio por última vez y los posibles movimientos de sus tarjetas de crédito. Nada de eso ofreció pista alguna sobre su paradero. Una de las noticias que más inquietó a sus respectivas familias, fue que sus respectivos móviles se encontraban apagados, algo que no casaba con su comportamiento.

Cristina, hija de Enrique Fuentes, reconocía a Huelva Información que su padre se marchó sin más ropa que la puesta y el dinero para la cena por lo que se mostró convencida de que la desaparición “no fue voluntaria”. “No sabemos nada, ni si han tenido un accidente o les ha pasado algo”. Según reconocía, “nada hace pensar que se hayan ido de manera voluntaria porque además él nunca pasaba la noche fuera de casa”.

La única pista sólida la constituía un coche Peugeot 308, matrícula 8351 HRR de color gris, el vehículo que poco después de las 19:30 horas de ayer, era sacado de las aguas de la ría con el macabro contenido en su interior. Ahora, el estudio de lo que se encuentren los agentes determinará lo que les pasó a Paqui y a Enrique.