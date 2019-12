Ence enseña a la provincia el camino que lleva a la sostenibilidad

La empresa de energía y celulosa Ence estrena su nuevo espacio de encuentro ‘Caminos Circulares’, un proyecto en el que colabora Huelva Información para impulsar la economía circular a través del emprendimiento sostenible y las sinergias empresariales.

La puesta de largo de esta iniciativa se desarrolló en Valverde del Camino, donde la compañía alzó la bandera del compromiso medioambiental. “Ahora es el momento de actuar con decisión en la construcción de un futuro de desarrollo sostenible y Caminos Circulares es la respuesta que queremos dar a ese futuro”, remarcaba el director de Ence en Huelva, Francisco Rubiño.

A este primer encuentro, celebrado en el Teatro Municipal Puerta del Andévalo, acudió en torno a un centenar de agentes, como autoridades, empresarios, técnicos de empleo activo y, sobre todo, estudiantes de Relaciones Laborales de la Universidad de Huelva, que respondieron a la llamada de la sensibilización por el cambio climático.Ence acumula décadas innovando en su proceso productivo hasta conseguir una economía circular real. Lo que Luis Javier Sánchez, director de Sostenibilidad, destacaba sobre el escenario valverdeño como una “economía sensata”.

En su modelo de negocio no hay margen para el residuo. Tampoco, para las huellas. Lo que empieza con la adquisición de materias primeras renovables acaba con un producto limpio. Todo se reutiliza con las mejores técnicas, con los productos más apropiados ambientalmente. “Eficiencia sin contaminación”, matizaba Sánchez, quien invitaba a la contribución de todas las partes, desde empresas de aprovechamiento hasta administraciones públicas, para que este modelo funcione.

Otro episodio de buenas prácticas y éxito en lo comercial lo representa Alma Natura. Su cofundador, Israel Manzano, fue el segundo en subir al tablado para analizar el modus operandi de su ingenio. Desde 1997, su empresa trabaja en luchar contra el abandono de los pueblos. Desde el municipio serrano de Arroyomolinos de León, su negocio es un ejemplo de empoderamiento social para la población rural.

Sus numerosos proyectos para fijar los habitantes rurales a su territorio natural han logrado amortiguar la desigualdad con las grandes urbes. En sus 20 años de experiencia, casi 60.000 personas se han beneficiado de su impacto. Como ejemplos, han ayudado a centros educativos a modernizar su espacio y han logrado que los mayores se familiaricen con el mundo digital. Una brecha cosida a base de esfuerzo.

Ence es ejemplo de un sistema productivo limpio desde la base al producto final

Para Ence, compartir experiencias empresariales en un eslabón más de la economía circular de la que presume. De facto, uno de los compromisos firmes de esta iniciativa es la sinergia. De forma práctica y dinámica, Lola Pelayo, responsable de Comunicación de la empresa, planificó un encuentro grupal para impulsar nuevas ideas de negocio de acuerdo a la sostenibilidad. Un laboratorio de innovación social.

No eran proyectos empresariales sin patrones. Tenían un claro cometido: combatir alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por Naciones Unidas. El fin de la pobreza, la erradicación del hambre, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia, energía asequible, trabajo decente, industria, la reducción de la desigualdad, ciudades sostenibles, el consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, la paz y la justicia y, por último, las alianzas para lograr estos retos.

Cada persona se posicionó en un ODS. Ahí surgieron los grupos de trabajo para construir el inicio de su ficticia empresa. Tras un momento compartiendo experiencias, las presentaron al resto de compañeros. ‘Iguala+’, ‘Super Granel’ o ‘Comparte para beneficiarte’ fueron algunos nombres de empresas relacionadas con la desigualdad de género, el consumo responsable o la pobreza, respectivamente. Y todas con una clara vocación de cambiar el mundo. Desde el desarrollo; desde la sostenibilidad.

Anteriormente, Pelayo estimuló esa sensibilidad de transformar el entorno con unos ejercicios corporales de inteligencia emocional. “No podemos mostrar resistencia al cambio. Es algo inevitable. El día que queramos transformarnos, no podremos. Resistirnos es dolor”, insistía la comunicadora, al tiempo que demostraba mediante dibujos que conservamos pensamientos automatizados que nos impiden modificar aquello que no nos gusta. “El planeta y la sociedad no esperan”.

Para Ence, esta iniciativa de emprendimiento sostenible e intercambio empresarial quiere hacer tangible el compromiso que esta empresa tiene con la sociedad en la que vive. “Tenemos una deuda social con Huelva por todo lo que nos ha brindado desde principios de los años 60”, manifestó el director provincial de la compañía. “Con este proyecto, ponemos a disposición de los onubenses toda nuestra experiencia para mejorar ambiental, social y económicamente”, añadió en su intervención.

El proyecto Caminos Circulares no se quedará en un conjunto de ponencias y supuestos prácticos por toda la geografía onubense. Ence también quiere realizar talleres formativos para los emprendedores, impulsar jornadas divulgativas en los centros educativos, iniciar campañas de sensibilización y visibilizar el talento en redes sociales y medios aliados y editar una guía práctica de economía circular.

“Esta primera experiencia en Valverde del Camino ha sido increíble. Tengo un tremendo sabor de boca positivo. Las muchas ideas que me llevo no son tan importantes como el compromiso social de sostenibilidad. Sin previsión, tendremos un conflicto. No podemos esperar a que alguien nos arregle el problema. Debemos dar el paso nosotros. Tenemos que ser líderes y transmitir la conciencia de responsabilidad”, concluyó Rubiño.