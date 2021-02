Empleo se implica con empresarios para reforzar y promocionar la economía social y solidaria

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Antonio Augustín, ha cerrado la ronda de encuentros de trabajo con autónomos, emprendedores y jóvenes empresarios onubenses programados desde el pasado mes de diciembre, para analizar la situación por la que atraviesan las compañías y sociedades onubenses, las empresas de reciente creación y negocios con hasta tres años de actividad.

Antonio Augustín ha manifestado que “este ciclo de encuentros empresariales se ha cerrado con diez empresas de economía social, donde hemos querido abordar y conocer sus estrategias de futuro, sus expectativas con relación al apoyo de la Administración y obtener una visión real de aquellas oportunidades de emprendimiento en los territorios, la ampliación de sus objetivos comerciales y valorar cada oportunidad de promoción y de crecimiento, especialmente en estos momentos donde les afecta la actual crisis sanitaria.”

“En esta sexta ocasión, -ha detallado Augustín- han participado diez sociedades cooperativas donde están representados la diversidad de sectores económicos que van desde la cultura y el ocio, la atención a empresas y sus servicios auxiliares y de especialización socioeconómica, los servicios sanitarios, textil y tecnológicos.”

El encuentro empresarial, promovido por la Delegación territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha contado con la participación del Centro de Atención a Personas Mayores y Dependientes de Cartaya, S.Coop. And. de Interés Social, Madecul, S.Coop. And., Social CL Huelva, S.Coop. And., Flow Surf Center, S.Coop. And., Sociocreativo S.Coop. And., El Remolino, S.Coop. And., Mechanic Games, S. Coop. And., Prelar Textil, S.L.L., ESCODE, Animaciones LALA, S.Coop. And. y, por último, Ventis Analytika, S.Coop. And.

El delegado territorial de Empleo, ha agradecido a las empresas “su asistencia y cada una de sus aportaciones en este encuentro cuyo sentido es tratar de promocionar y reforzar el modelo económico comunitario y cooperativo. De hecho, el interés por mantener el encuentro permite tratar de abordar cualquier tipo de medidas de sensibilización o difusión de todas las ventajas que ayudan a normalizar la economía social y solidaria, a establecer simpatías, captación de nuevos socios, posibles cooperaciones, intercambios de ideas o proyectos para su estimulación”.

“La empresas de economía social -ha prosiguido Augustín-, constituyen por sí mismas el mejor ejemplo de “democratización”, por ser organizaciones empresariales fundamentadas en la valoración de la persona y en su entorno por encima del capital, donde los beneficios de la actividad son repartidos entre todos sus integrantes, de ahí la importancia de su presencia y permanencia en comarcas o municipios donde hay menos oferta laboral y donde valor añadido de lo producido queda invertido en el territorio.”

“Ante una situación compleja como es la que atravesamos, se hace fundamental incluir cualquier medida de impulso que permita generar nuevas iniciativas, así como la posibilidad de transformar sociedades mercantiles ya existentes en entidades de economía social. El abanico de recursos que se ofrecen para cumplir estos objetivos pasan por crear facilidades y condiciones necesarias desde la Administración pública que atiendan, entre otros, a la formación, incrementar ayudas económicas, estudiar la financiación, no dejar de lado el asesoramiento y acompañamiento, la detección de oportunidades y necesidades sociales, el impulso de ventajas fiscales o simplificar trámites”, ha argumentado el delegado de Empleo.

A modo de conclusión, las empresas intervinientes determinan la fuerte implicación con los valores sociales y humanos y con el desarrollo territorial y sostenible de estos proyectos. También queda patente que la cooperación entre empresas y con instituciones se convierte en un factor clave. Por otro lado, destaca el gran componente vocacional de estas empresas, siendo proyectos que han acogido, en algunos casos a colectivos vulnerables como desempleados, con respeto a los principios de igualdad de género y como fuente de acceso al mercado laboral de jóvenes universitarios.

De igual modo, se pone de manifiesto la necesaria modernización tecnológica y digital, para la que se recomienda a los nuevos proyectos nacer con una considerable dimensión digital con independencia de que se trate de un proyecto de carácter presencial o virtual que haga atractivos sus productos a todo tipo de clientes.

El sexto de los encuentros digitales, programados con diez representantes de empresas de economía social, ha podido seguirse a través de redes sociales de la Fundación Andalucía Emprende de Huelva, donde se muestra la totalidad de los temas abordados en la sesión y las principales conclusiones planteadas por sus participantes.

Han querido estar presentes: Pilar Fernández González, del Centro de Atención a Personas Mayores y Dependientes de Cartaya; Arancha Figueredo Delgado en representación de Amadecul, Servicios Medioambientales y Culturales de Cartaya; Cristina Vargas Vázquez de Social CL Huelva, dedicada a la gestión de redes sociales, agencia de representación de influencers y formación en gestión de redes sociales en la capital; Antonio López Mesas, de Flow Surf Center para el comercio menor de material deportivo especializado en surf y Escuela de Surf de Huelva.

También han estado presentes Óscar Toro Peña, de Sociorecreativo, para la comunicación y producción audiovisual y social de Huelva; Alejandro Rodríguez Gómez de la empresa educativa El Remolino de la capital, que realiza talleres socio educativos; Rafael Garrido Toledano de Mechanic Games, un estudio de diseño, desarrollo, edición y distribución de juegos, videojuegos, aplicaciones, software, webs de la capital; Manuel Eugenio Garcia Serrano de Prelar Textil, S.L.L., Escode, dedicado a la venta de moda textil, calzado, deporte, hogar y colchonería.

Completan el grupo de asistentes la ayamontina Inmaculada Callejo Limón de Animaciones LALA, empresa dedicada a la programación de eventos como actividades de creación, artísticas y espectáculos y, finalmente, Carolina Contreras Chacón de Ventis Analytika con la puesta en marcha de proyectos socio-económicos, investigación, desarrollo e innovación y consultoría basada en ciencia de datos, economía y riesgo, ubicada en Ayamonte.