Docentes se concentran en apoyo de la directora del CEIP Tres Carabelas de Huelva

“El CEIP Tres Carabelas no se merece ni una supresión más”, “En defensa de lo público”, “No a la pérdida de unidades en la escuela pública”. Estas son algunas de las frases que se pudieron leer en pancartas a las puertas del Colegio de Educación Infantil y Primaria Tres Carabelas, en el barrio de La Orden. Decenas de personas –trabajadores del centro y representantes de sindicatos– se concentraron en apoyo a la directora del centro Pepa Mesa.

La misma renunció de su cargo ante la Delegación de Educación de Huelva, donde la han denegado. La problemática reside en que el próximo curso el centro pierde su unidad externa de infantil que pertenecía a Ciudad de los Niños. Esto provoca que el centro se quede en 5 unidades, y según la normativa, el equipo directivo queda reducido a un solo miembro con tan solo 5 horas semanales para llevar a cabo las funciones de dirección, jefatura de estudios y secretaría. Es decir, una hora al día, cuando este curso que ahora termina eran 2 personas para hacer las funciones en 20 horas semanales –debido a que todavía tenían 6 unidades–.

Mesa critica que la normativa es “antigua y obsoleta”. “Imagínate llevar un centro tanto en cuestión económica, como jefatura como secretaria, como dirección en una hora al día o 5 horas a la semana. Eso es inviable”.

El centro cuenta con alrededor de los 50 niños, “y estamos hablando de un centro es un colegio de compensatorio, donde hay una atención a la diversidad brutal porque tenemos alumnado con necesidades educativas especiales, con problemática sociales, niños de exclusión social..”. El resto de su jornada laboral, fuera de la hora de dirección, es para la atención al alumnado y clases.

“He presentado mi renuncia a Delegación de Huelva. En estas condiciones no me veo capacitada, y en temas de salud ya me está afectando. Son muchos años ya tirando del carro. Ya no puedo más”. Renuncia que ha sido denegada “porque dicen que como soy funcionaria pues tengo que estar los 4 años de mandato”. La petición de Pepa Mesa ha sido la de una secretaria que “me ayude con la situación económica. Les pido que busquen la excepcionalidad”, debido a las “circunstancias del colegio”.

El equipo docente del centro expresó su sentimiento de “injusticia” y apeló “al sentido común y a la humanidad para conseguir que una condiciones tan indignas de trabajo no sean impuestas, ni a nuestra directora, ni a ningún miembro del claustro”.

Por su parte, el responsable de Educación Primaria de la Unión de Sindicatos de Trabajadores en Andalucía (Ustea), Sebastián Limón, no se explica “cómo puede ser que una persona con una hora al día esté al cargo de un centro con la problemática que tiene el centro”. “Esta profesional de la educación –refiriéndose a Pepa Mesa– se merece otro tipo de trato porque ha estado siempre a disposición de la Administración”.